Se va a trabajar para que medicina en Hospital Municipal de Mazatlán se entregue a tiempo: Gobierno Municipal

Ante las quejas realizadas por los trabajadores de Stasam sobre la poca eficacia en los servicios médicos que ofrece el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, indicó que estarán enfocando sus esfuerzos para implementar un plan de logística que agilice la entrega de medicamento.

Comentó que sostendrán una reunión con el director del Hospital Municipal, Carlos Meztyanek, en busca de encontrar soluciones a las inquietudes que tienen los sindicalizados, aclarando que no se trata de un problema de falta de medicamento, sino de rapidez en la atención.

“Hay un poco en el tema del Hospitalito, pero ya vimos que no es ni falta de medicamentos, ni otra cosa. Vamos a estar en una plática mañana con el director del Hospitalito, pero más bien nos señalan una logística de entrega de medicamentos. O sea, lo que nos piden es el tiempo de espera, que hacen cola, pero como en todos los lugares, tienen una hora para entregar medicamentos. Vamos a platicar qué logística puede funcionar mejor”, explicó Ríos Pérez.

Insistió en que entiende las demandas de los trabajadores de Staasam en temas de salud, pues a nadie le gusta esperar para recibir una consulta o un medicamento; sin embargo, afirmó que están tratando de llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes, sin olvidar que no cuentan con tanto presupuesto.

“Hay que entender la parte sindical, de que ella tiene que hacer las presiones. Ayer ya lo delimitábamos en trabajo, que se va a platicar con el director y ver qué mejoras se puede hacer justo en esta entrega. Ya no es de que falta medicamento, pero vamos viendo de qué forma la logística pueda ayudar a todos”.

“La Presidenta se lo decía: en temas de salud, a nadie nos gusta esperar y menos cuando estamos enfermos. Hay que entenderles esa parte y aceptarles, pero hay que ver qué podemos hacer. No podemos estar, por ejemplo, metiendo más personal para que entreguen, porque no hay presupuesto; entonces, es ver qué logística utilizar y cómo la vamos implementar”.

Asimismo, señaló que como administración están intentando de comprender los intereses del Stasam para una relación cordial obrero-patronal, en la que se cumplan con sus obligaciones hacia ellos, pero sin dejar de respetar y cuidar el recurso municipal, que le pertenece a todos los mazatlecos.

“Ya le reiteramos a la dirigencia, a la dirigente, y lo hacemos hoy en este día también. Nosotros nos toca cubrir la parte patronal, cuidar el recurso municipal, pero sabemos de nuestras obligaciones, y una de ellas muy importantes son las obligaciones patronales que tenemos que dar cumplimiento”.

“Tenemos que entender que hay un presupuesto asignado para tal caso; si ven un ‘estira y afloja’ es porque no podemos nosotros llegar de una forma suelta, sino sobre lo que ya está aprobado y establecido. Pero las condiciones que están plasmadas en el contrato colectivo de trabajo, esas las tenemos cubiertas; y si no hay algo que se haya cubierto, tiene que ver con plazos y nos estamos dando los tiempos”.