Se va agradecida de la oportunidad que tuvo de servir a Mazatlán: ex directora de Ecología Municipal

MAZATLÁN._ Lourdes San Juan Gallardo, ahora ex directora de Ecología Municipal, dijo que se va contenta, agradecida de la oportunidad que tuvo de servir a Mazatlán.

Hoy recibió la notificación de su cese como directora, mismo que confirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Cuestionada respecto de si su salida se debe a su no participación en la campaña por la reelección de Benítez Torres, consideró que puede ser que sí, pero no lo puede asegurar plenamente.

Como funcionaria, dijo, no podía andar en campaña, pero nunca puso trabas a sus subalternos para que participaron en apoyo A algún candidato.

Pero, señaló, el trabajo que hacía podía jugar a favor de Benítez Torres.

“El Presidente solo no va a poder hacer las cosas, entonces, el trabajo de cada director suma a las expectativas de la ciudadanía, que es lo que se espera de nosotros, como una extensión que somos de los brazos del Presidente Municipal”, declaró.

San Juan Gallardo señaló que seguirá su trabajo como ambientalista porque eso no se abandona, orientando a los ciudadanos ahora que ya sabe cómo está el asunto de las leyes.

“Yo llegué como toda ambientalista romántica, pensando que solo hacía falta voluntad para cambiar las cosas y aquí nos damos cuenta de que no es así, me voy con un conocimiento adquirido de mi gestión; además, mi equipo de trabajo me enseñó muchísimas cosas, el equipo de abogados, de inspectores, de educación ambiental, los ingenieros ambientales, yo aprendí de todos ellos y me voy contenta”.

Aseguró que le desea lo mejor a Benítez Torres, que ahora sí tenga el “dream team” que necesita, porque al parecer es lo que está buscando, declaró.