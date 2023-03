El Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, se fue este sábado al mitin por la Expropiación Petrolera que convocó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que algunas personas lo han calificado como respuesta a la movilización ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral del domingo 26 de febrero.

“Sí voy y me regreso rápido, yo voy y si puedo me regreso hoy mismo en la noche y si no mañana muy tempranito estoy acá porque tengo unas actividades al medio día aquí, voy sólo y me regreso solo así como la vez pasada, vamos en apoyo al contingente de Sinaloa”, dijo este 18 de marzo, al conmemorar también en el municipio esta fecha histórica.

“Fueron algunos trabajadores también de aquí del Ayuntamiento que descansan el día de hoy y aprovecharon y se fueron ayer en la noche prácticamente y vamos a apoyar”.

Precisó que su viaje lo financia él con recursos propios y que no le sale muy caro.

“Yo me financio, yo siempre he dicho no van a parecer ahí facturas de, yo no uso ni facturas de hoteles ni de aviones, ni de alimentos en restaurantes, aquí sí porque aquí (en el Ayuntamiento) se compra mucho alimento, trabajamos corrido o trabaja mucha gente hasta las 8:00, 9:00 de la noche, corrido, pero en el caso de andar allá en restaurantes, buscando eso (no)”.