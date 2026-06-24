Mazatlán
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Mundial 2026

Se vacían las calles de Mazatlán para ver a México frente a Chequia

Aficionados se reunieron este miércoles en playas, restaurantes y bares para seguir el tercer partido del Tricolor en la justa mundialista
Leticia López |
24/06/2026 18:20
24/06/2026 18:20

MAZATLÁN._ Las calles de Mazatlán se quedaron solas este miércoles antes del primer pitazo del tercer juego de la Selección Mexicana, en su encuentro ante Chequia.

Cerca de las 18:00 horas, el área hotelera y restaurantera de la Zona Dorada de pronto se quedó vacía por el inicio del partido.

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Con la “verde” bien puesta y la esperanza viva, la algarabía de la afición se hizo notar en las playas, al son de la banda, la cerveza y mariscos.

Los aficionados al futbol apostaban al tercer triunfo del equipo mexicano, no solo los pocos turistas, sino también los mazatlecos que dejaron todo para disfrutar del juego mundialista.

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Mientras iniciaba el partido del equipo mexicano, una pareja de turistas con su playera de la Selección disfrutaba del atardecer y las playas del puerto.

Otros en familia o grupos de amigos, se concentraron en taquerías, marisquerías y hasta los restaurantes tradicionales al aire libre con el propósito de disfrutar de la justa.

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A lo largo de la avenida Camarón Sábalo, negocios como bares y restaurantes echaron mano de promociones para captar al mayor número de consumidores, incluyendo desde una cubeta de cerveza gratis hasta rifas de una jersey y otros regalos para agradecer la preferencia por ver el partido en sus instalaciones.

También en zonas como Olas Altas, la afición también se reunió para apoyar a los seleccionados nacionales.

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