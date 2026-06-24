$!Se vacían las calles de Mazatlán para ver a México frente a Chequia

MAZATLÁN._ Las calles de Mazatlán se quedaron solas este miércoles antes del primer pitazo del tercer juego de la Selección Mexicana, en su encuentro ante Chequia. Cerca de las 18:00 horas, el área hotelera y restaurantera de la Zona Dorada de pronto se quedó vacía por el inicio del partido.





Con la “verde” bien puesta y la esperanza viva, la algarabía de la afición se hizo notar en las playas, al son de la banda, la cerveza y mariscos. Los aficionados al futbol apostaban al tercer triunfo del equipo mexicano, no solo los pocos turistas, sino también los mazatlecos que dejaron todo para disfrutar del juego mundialista.

Mientras iniciaba el partido del equipo mexicano, una pareja de turistas con su playera de la Selección disfrutaba del atardecer y las playas del puerto. Otros en familia o grupos de amigos, se concentraron en taquerías, marisquerías y hasta los restaurantes tradicionales al aire libre con el propósito de disfrutar de la justa.











A lo largo de la avenida Camarón Sábalo, negocios como bares y restaurantes echaron mano de promociones para captar al mayor número de consumidores, incluyendo desde una cubeta de cerveza gratis hasta rifas de una jersey y otros regalos para agradecer la preferencia por ver el partido en sus instalaciones. También en zonas como Olas Altas, la afición también se reunió para apoyar a los seleccionados nacionales.