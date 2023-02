MAZATLÁN._ Ante comentarios de algunas personas a las que les resulta alta la tarifa de 70 pesos por persona para ingresar a Olas Altas durante el Carnaval 2023, el Alcalde manifestó que valorará ese tema con el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

“Nunca es tarde, pero voy a hablar con Raúl (Rico González) ese tema, a lo mejor igual, no sé, voy a plantear a Raúl esa parte, digo, nunca es tarde, si no han hecho los boletos y si no, no (no se descartarían cambios)”, señaló Édgar González Zataráin.

“Le voy a plantear a Raúl y si se considera que hay que bajarla, yo estoy de acuerdo en eso, la verdad”.

Lo anterior lo manifestó ante quejas de que es cara la tarifa de 70 pesos por persona para ingresar a la zona carnavalera de Olas Altas, más para familias grandes.

Por ello, el Alcalde reiteró que valorará este tema con el director del Instituto de Cultura, Raúl Rico.

“Raúl dice que la última vez que se cobró se cobró eso, y que fue hace como cinco años o seis, algo así, que fue la última vez que se cobró y se cobró esa cantidad, 70 (pesos), por eso se dejó igual como la última vez a pesar de todo el inflacionario y todo lo que ha habido, pero lo valoramos, no tengo problema, yo no puse la tarifa, eso lo pone Cultura”, continuó González Zataráin.

“Porque luego no vayan a decir el Alcalde puso una cuota, no, yo siempre he dejado ese tema el Cultura porque solamente ellos saben cómo traen los problemas financieros y los aprietos que traen ahí; hay un Consejo y hay una independencia en ese sentido, nosotros solamente, en todos los casos, en el tema de selección de reinas, en el tema de selección, de la logística del Carnaval en sí”.

El Alcalde precisó que como Ayuntamiento se coadyuva en el tema de seguridad, de protocolos, en recursos financieros que se le da a Cultura, pero ya todo lo demás no.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como el Grupo Élite y vehículos blindados, llegará el 16 de febrero.

De ese día al 21 de febrero se desplegará el Plan Operativo de Seguridad del Carnaval 2023, en el que participarán instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate, dio a conocer.