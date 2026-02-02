$!Se van las visitas de chárteres del fin de semana largo, en Mazatlán

Para la hotelería local, este fin de semana largo representó calentar motores para el Carnaval Internacional de Mazatlán que ya casi viene, del 12 al 17 de febrero, no obstante de que no logró sumar las cifras esperadas, expuso Ramiro Lizárraga, gerente de un hotel en la Zona Dorada. “Esta vez, no hubo mucha gente como la esperamos, pero fue un buen inicio de año, anduvimos arriba de la mitad de las habitaciones, otros menos, pero así es esta actividad turística cuando hay problemas externos que ahuyentan a los viajeros”, narró el administrador del área de reservaciones. Comentó que como 6 autobuses chárteres que sí les llegaron programados, desde 15 días antes, pero el resto llegaron en vehículos propios de familias completas de última hora, algunos que ya son clientes y otros solo hablaron pidiendo información si había disponibilidad.







Pero, citó que de algunos casos de hoteles de los alrededores no tuvieron tanta suerte, quizás porque la gente que vino traían finanzas apretadas o bien porque buscaron algo más céntrico frente al malecón. Mientras que en el espacio donde se estacionan los autobuses o furgonetas que vienen fleteados desde Durango, Torreón, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guadalajara, Guanajuato y ciudad de México, este lunes ya luce casi vacío porque muchos emprendieron el éxodo desde el domingo.



