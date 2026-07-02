Se vienen para Mazatlán días con hasta 42 grados, advierte Protección Civil

Para este jueves y los siguientes días se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados aproximadamente, con una sensación térmica de hasta 42 grados, manifestó el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“La temperatura que tendremos es estos días va ser entre 35 a 40 grados aproximadamente, vamos a tener una sensación de unos 42”, expresó Osuna Tirado en entrevista.

“Es importante decirle a la ciudadanía que esté al pendiente de los niños, de los adultos mayores, igual tenerlos bien hidratados y si vamos a andar en la calle por tiempo prolongado en el sol hay que usar bloqueador solar y ropa de manga larga adecuada”.

Dijo que en cuestión de lluvias el pronóstico es de ligeras en el transcurso de este 2 de julio y se verá cómo se comporta el clima.

Las precipitaciones que cayeron la noche del miércoles fueron mínimas, dijo, fueron lluvias muy ligeras, no se tuvo ningún reporte que se haya generado en la ciudad por ese tema.

En la zona rural únicamente se reportaron lluvias moderadas en La Noria, reportó.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este jueves para el municipio de Mazatlán temperaturas de 25 a 33 grados y para el viernes 3 de julio cielo medio nublado con temperaturas de 26 a 33 grados, lo mismo que para el sábado.