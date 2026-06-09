Se violentó Reglamento Municipal al suspender la sesión extraordinaria del lunes: regidor

Se violentó el Reglamento Municipal al suspender la sesión extraordinaria del lunes sin pasar al pleno del cabildo, indicó el regidor Giovani González Zataráin.

González Zataráin agregó que también hay diversas inconsistencias en el supuesto dictamen de la Sebides que pretendían someter como propuesta de compra del predio en el Habal para el nuevo relleno sanitario al no cumplir con las condiciones, requisitos, ni tomar en cuenta el precedente del 2023, cuando también se manifestaron los pobladores en contra y aún y que en ese entonces, no se había analizado la compra, sino solo se contempló como una opción, por lo mismo en ese entonces fue desechada.

El regidor morenista, en entrevista, documentó que la Alcaldesa Estrella Palacios y los integrantes de la Comisión de concertación política violaron el Reglamento Municipal al suspender la sesión extraordinaria del pasado lunes, además de ventilar que el supuesto dictamen que les hicieron llegar está lleno de inconsistencias, desde las cifras que cita a dos terrenos y avalúos, simplemente no coinciden.

“Quiero aclarar que aquí no hay héroes ni heroínas de parte del ayuntamiento y si hay que reconocer a los ciudadanos de la sindicatura de El Habal que vinieron a inconformarse. Los únicos que hay que darles el mérito es a la ciudadanía que se manifestó en contra y que eso trajo como consecuencia la suspensión y también hay que decirlo, de manera indebida en mi opinión personal, que no debería de haber sucedido la suspensión porque con eso violentamos el reglamento”.

Y es que citó que, la mayoría de los regidores que habían sido convocados estaban presentes en el Cabildo para realizar la sesión a excepción de los integrantes de la comisión de concertación política que lo forman los representantes de las fracciones partidistas y que se había reunido con la Presidenta Municipal para acordar bajar este punto de la agenda.

“Ustedes se dieron cuenta, estábamos presentes la mayoría en el cabildo y de repente llega la alcaldesa y lee un comunicado, no a nosotros, sino a la ciudadanía, dónde les dicen se suspende la sesión cuando debieron comunicarlo ante el pleno, según marca el Artículo 76 del Reglamento”.

Detallando que a la letra dice el Artículo 76: “Antes de cualquier sesión de cabildo deberá reunirse la comisión de concertación política, que fue lo que hicieron antes, para abordar los puntos a tratar respectiva y buscar consensos, de los acuerdos que se tomen en la reunión de concertación política deberá el presidente municipal rendir informativa ante el pleno del Cabildo”.

Además, leyó de que no tiene ninguna facultad la comisión de concertación política de suspender las sesiones, según el fundamento que ellos mismo invocaron y que en el comunicado que leyeron e hicieron llegar al resto de los regidores.

“Es un acto contrario a la norma. Se había acordado y lo comentamos algunos compañeros que se planteara que se había bajado el punto de acuerdo lo del dictamen y como era el único punto a tratar, pues se cierra la sesión porque no había”, explicó.

Reiteró que la decisión de suspender la sesión extraordinaria no se les consultó al resto de los regidores, como lo quisieron hacer ver ante los pobladores y se enteraron al mismo tiempo que ellos.

Ante esta irregularidad y el resto de las inconsistencias que presenta la propuesta de compra del terreno con cifras y evaluos que no coinciden, en ello, acentuó no estar de acuerdo y que le obliga a estar más vigilantes del tema.

González Zataráin contextualizó lo que dice el oficio de opinión del Sebides, refiriéndose a lo que decía erróneamente la Alcaldesa de tratarse de un dictamen de factibilidad para instalar en el predio el relleno sanitario, como lo propuso.

Encima de que no hay más avalúos de otros peritos para establecer criterios, solo lo que dice el único supuesto dictamen que fue entregado a los regidores y que a la letra dice que es un análisis de opinión no autorización ni dictamen, sino que es un oficio que constituye un análisis preliminar.

Ante estas inconsistencias, citó que el haber suspendido la sesión, de la forma en que lo hizo la Presidenta Municipal, los ediles no tuvieron la oportunidad de exponer una serie de irregularidades detectadas.

En relación con los hechos del día lunes con la cancelación de la sesión extraordinaria, aclaró, que en el Cabildo no hay un regidor que esté en desacuerdo en la urgencia del relleno sanitario porque se trata de una obligación ante la saturación del basurón actual y sobre todo por la denuncia colectiva que derivó en una multa al municipio por incumplimiento y el que ya tiene que cerrarse definitivamente, y sustituirlo con un relleno sanitario que cumpla con las normas oficiales, pero que deben contemplarse otras opciones.

“Derivado de ello han existido requerimientos y multas porque han incumplido con la sentencia de la acción colectiva. Así que es necesario y urgente que con esa medida jurídica que desde luego va a traer más consecuencias, económicas y administrativas. Es decir, es un gran problema que se viene si se continúa incumpliendo además de la saturación en el lugar, donde ya están cerradas tres celdas y donde ahora se trabaja”, abundó.