$!Sebastiana tiene a su hijo postrado por un accidente desde hace más de 20 años; requiere apoyo de pañales

Son más de 20 años los que Victorino lleva postrado en una cama a causa de un accidente automovilístico que lo dejó paralítico. Su mamá Sebastiana, de 75 años, lo cuida desde entonces y este martes acudió a la oficina de Noroeste para solicitar apoyo de la ciudadanía.

Su hijo tiene dos meses sin pañales para adulto y es muy difícil para ella trasladarlo y moverlo a un baño por el peso que tiene él y la edad de ella, a pesar de que una de sus hijas le ayuda a cuidarlo.

Por ello hace el llamado a la sociedad para que si alguien puede apoyarla a ella y a su familia, le hagan algún donativo principalmente de pañales para adulto, pero también de ropa, alguna cobija y lo que la gente quiera, pues dice que su hogar tuvo muchas destrucciones por el paso de los últimos dos huracanes.

“Vine a pedir aunque sea unos pañales porque ya no hallo qué hacer, no tengo dinero para estar comprando, antes en la calle me daban y me ayudaban pero ya no puedo porque me duelen mis piernas, ya no me dejan”, expresó Sebastiana.

“También tambitos para la basura, porque no tengo nada, cuando llovió todo se echó a perder, cuando llovió con viento aquella vez hasta mi casa nos tumbó un tejabancito. Nosotros estamos sin nada, mi cama se nos mojó, el colchón se mojó, ya no sirvió porque duró como cuatro días lloviendo”, precisó.