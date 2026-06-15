Secretaría de Bienestar Social de Mazatlán apoyará a damnificados en caso de emergencias durante las lluvias

Ante el pronóstico de una temporada de lluvias y ciclones con mucha actividad en el Pacífico, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán se mantiene alerta para brindar apoyo a las familias que pudieran resultar afectadas por inundaciones, tormentas y otros fenómenos en los próximos meses.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García Ruiz, señaló que el Gobierno Municipal ha iniciado las acciones preventivas a través de limpiezas de canales pluviales, para reducir el riesgo de afectaciones; sin embargo, aseguró que también cuenta con mecanismos para atender a la población en caso de una emergencia.

“Este año estamos anticipando con todo el tema de las lluvias. El tema es siempre estar preparados; lo mismo que hicimos el año pasado a través de la alimentación y materiales de limpieza, ya que siempre la presidenta nos ha instruido que, si llega a pasar un siniestro de estos, estar a la brevedad posible con la ciudadanía”, dijo García Ruiz.

Asimismo, explicó que, aunque la Dirección de Bienestar Social no tienen una partida presupuestal exclusiva para atender desastres naturales, sí cuenta con recursos destinados a apoyos ciudadanos que pueden utilizarse cuando las familias enfrentan pérdidas derivadas de inundaciones.

“En Bienestar Social no hay una partida como tal para ese tipo de siniestros, pero hay una partida de apoyos a la ciudadanía. Si hay un siniestro, nosotros le entramos a ayudar por ser un tema de necesidades, con alimentación o, si en una casa inundada se ocupa algún refrigerador o un colchón, ahí es cuando apoyamos. Si algo se le daña a las familias, también nosotros estamos en toda la disposición".

Recordó que durante las lluvias registradas el año pasado, el Gobierno del Estado otorgó apoyos económicos de 6 mil pesos a familias damnificadas, mientras que el Ayuntamiento complementó la atención con la entrega de artículos de limpieza y alimentos.

En cuanto a las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad en Mazatlán, García Ruiz mencionó que la Colonia Jacarandas fue una de las que requirió mayor atención durante las lluvias de 2025, por lo que ya están tomando medidas necesarias para atender la situación de mejor manera.

“La que nos dio un poco más de trabajo fue Jacarandas. Ahí prácticamente destinamos muchísimo tiempo el año pasado; esperemos que ahora, con los trabajos de limpieza que están haciendo en los canales, no sea necesario reforzar tanto esa parte, pero fue una zona donde invertimos muchos recursos y esfuerzo”.