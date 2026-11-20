MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que personal naval en coordinación con Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas así como la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, se llevó a cabo una jornada de limpieza de ecosistemas marinos y liberación de tortugas en la playa Estación Redo en Mazatlán.
A través de un comunicado, la Semar informó que esta actividad tuvo como propósito contribuir a la conservación del medio ambiente marino y costero, así como fomentar entre la población la conciencia ambiental y la responsabilidad social en el cuidado y preservación de los ecosistemas.
La jornada inició con la participación de 20 elementos navales pertenecientes a la Cuarta Región Naval y seis elementos de Conanp, quienes realizaron labores de limpieza y recolección de residuos sólidos a lo largo de la franja costera, los cuales fueron clasificados para su disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable, siendo recolectados aproximadamente 200 kilogramos de basura en general.
Asimismo, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado ambiental, la Semar, la Conanp y la OAP llevaron a cabo la liberación al mar de 258 ejemplares de tortugas marinas golfinas, en las playas Estación Redo y Lobos Marinos, actividad en la que participaron civiles y familias del personal naval.
La protección del medio ambiente marino y costero forma parte de las atribuciones de la Secretaría de Marina, mediante acciones orientadas a prevenir la contaminación, preservar los recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico, en coordinación con las autoridades competentes.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso con la Política Nacional del Manejo Sustentable de Mares y Costas de México.