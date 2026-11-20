MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que personal naval en coordinación con Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas así como la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, se llevó a cabo una jornada de limpieza de ecosistemas marinos y liberación de tortugas en la playa Estación Redo en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Semar informó que esta actividad tuvo como propósito contribuir a la conservación del medio ambiente marino y costero, así como fomentar entre la población la conciencia ambiental y la responsabilidad social en el cuidado y preservación de los ecosistemas.