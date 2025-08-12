Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado dio permiso para construcción de camellón central en avenida: Secretario

MAZATLÁN._ Al ser una vialidad estatal, fue la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado quien dio los permisos para construir el camellón central en un tramo de la avenida Ingeniero Mario Huerta Sánchez, antes Carretera Habal-Cerritos, confirmó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Es que es una calle estatal, lo preguntamos y nos dijeron es que aquí no son (en el Ayuntamiento de Mazatlán), pero mandaron pedir todo el archivo, nos mandaron todos los permisos que el Gobierno del Estado le da a una empresa que hizo el camellón porque también precisamente no está con iluminación van a instalarse luminarias”, añadió Ríos Pérez en entrevista este martes.

Después de que el lunes tanto la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez como él dijeron desconocer quién dio el permiso para construir dicho camellón central, pero lo investigarían, este martes añadió que en un recorrido que realizó la noche del lunes por ese lugar se percató que al fondo de la obra del camellón dejaron un montón de tierra que la lluvia se hizo un lodo grande.

“También yo anoche me fui a dar un rondín para ver, y es que al fondo dejaron una tierra que con la lluvia se hizo un lodo grande y ahorita voy a estar hablando con Servicios (Públicos), por si no lo ha atendido el Gobierno del Estado poder nosotros hacerlo para que no provoque accidentes”, continuó.

Fue el sábado y domingo anterior cuando el notario público Fernando García Sais reportó ante este diario que en dicha avenida, antes Carretera El Habal-Cerritos se construye un camellón central desde cerca de las vías del tren hasta frente a donde se edifica un nuevo fraccionamiento y la obra quita espacio a los carriles de mayor velocidad en ambos sentidos, además de que no hay alumbrado público, que está en vías de instalación, ni señalamientos para prevenir accidentes.

De hecho el sábado un tráiler quedó embancado entre el lodo de dicho camellón central, por lo que se requiere que cuando se haga una obra se lleve a cabo como debe ser y se coloquen señalamientos para prevenir accidentes en esa zona que además de habitantes de Mazatlán es entrada y salida de turistas.

“Son ellos, y ellos nos dijeron sí, sí nos pidieron (los permisos), están otorgados con todos los reglamentos y todo, la (Secretaría) de Obras del Estado, ellos nos compartieron inmediatamente todo y nos dijeron que sí está en tiempo y forma”, reiteró Ríos Pérez.

También expresó que se verá con el área de Vialidad y con Protección Civil qué se puede hacer para hacer las solicitudes correspondientes al Gobierno del Estado para poner señalamientos en esa zona y prevenir accidentes viales.

“Lo voy a estar viendo con el de Vialidad a ver qué podemos hacer, con Protección Civil para hacer las solicitudes correspondientes al Estado, porque sí anoche yo anduve, y como ya era muy noche sí alcancé a ver que está muy oscuro y no hay luminarias y esta parte del lodo de repente unos e topa con él”, continuó el funcionario municipal.