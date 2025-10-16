Secretaria de Turismo expresa solidaridad con familia de joven desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un mensaje de solidaridad y empatía hacia la familia de Carlos Emilio, joven duranguense que desapareció el pasado 5 de octubre en Mazatlán, compartió la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Osuna Sosa, ante un hecho que ha causado consternación entre la sociedad y el sector turístico local.

Osuna Sosa lamentó esta situación, señalando que las autoridades competentes mantienen abierta una investigación para dar con el paradero del joven, asegurando que se está trabajando activamente en el esclarecimiento de los hechos.

“Lamentamos profundamente el hecho. Nuestra total solidaridad y empatía con la familia. Las autoridades correspondientes y competentes ya han informado que hay una investigación abierta y que están trabajando para esclarecer los hechos, en el cual el día de hoy me han informado que siguen trabajando activamente”, comentó.

Asimismo, la funcionaria destacó que, desde la Secretaría de Turismo, se mantiene el compromiso por seguir impulsando la promoción y el desarrollo turístico en Mazatlán, al mismo tiempo que se refuerzan las acciones coordinadas con autoridades de seguridad para garantizar que el destino continúe siendo seguro para residentes y visitantes.

Osuna Sosa expresó que actualmente Mazatlán atraviesa una temporada de intensa actividad turística y de eventos que atraen visitantes nacionales e internacionales, por lo que se está trabajando de manera interinstitucional para garantizar el orden, seguridad y bienestar de los asistentes.

“Desde la Secretaría de Turismo seguimos trabajando en impulsar y promover activamente el turismo en Mazatlán y en Sinaloa. Promovemos a nuestro hermoso puerto, la Perla del Pacífico, el único destino del sol, siempre brindando todas las condiciones necesarias y por supuesto priorizando la seguridad como el número uno”, declaró.

Entre los eventos mencionados por la Secretaria de Turismo, destacan el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, el 80 aniversario del club Venados de Mazatlán, el Tour de France Etapa Mazatlán, el Wine SeaFest y el Gran Maratón Pacífico, entre otros.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Sinaloa, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, se mantiene atento ante la evolución del caso de Carlos Emilio, y está comprometido en apoyar a las autoridades que llevan la investigación, así como reforzar las estrategias de seguridad turística en el puerto.

“Nuestro Gobernador ha tenido gran interés en el impulso turístico y está muy al pendiente de Mazatlán, del estado y muy al pendiente del sector turístico. Por su instrucción, seguiremos trabajando incansablemente por la promoción turística del destino de Mazatlán y todo Sinaloa”.

La desaparición de Carlos Emilio registrada el pasado 5 de octubre, mantiene movilizados a familiares, amigos y colectivos ciudadanos tanto locales como de Durango, quienes han realizado distintas acciones de búsqueda y difusión en redes sociales para dar con su paradero.

Actualmente el caso ha sido turnado a las instancias correspondientes, quienes continúan realizando las diligencias necesarias para avanzar en este caso.