Secretaria de Turismo federal se compromete a atraer a Mazatlán turismo internacional

Atraer a Mazatlán turismo internacional con énfasis en el mercado canadiense, traer eventos deportivos de la Conade, reforzar la seguridad en los ejes carreteros hacia este puerto y mejorar la promoción de este destino, fueron algunos de los compromisos que se hicieron en la reunión encabezada este jueves por la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

“Lo que la Secretaria de Turismo federal se compromete es ayudarnos a promocionar a Mazatlán en atraer el segmento de internacional y hace un énfasis en el mercado canadiense porque este año 2026 se ha tenido un incremento del 4 por ciento a nivel nacional, entonces ella lo ve como una oportunidad para que Mazatlán atraigamos más vuelos y más mercado canadiense”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez,

En entrevista tras salir de la reunión privada que se realizó en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, que además de la Secretaria de Turismo federal estuvo encabezada por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Castro y la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, así como mandos castrenses, con empresarios del sector turístico, agregó que otro de los compromisos que hizo Rodríguez Zamora fue traer eventos deportivos de la Comisión Nacional Física y Deporte.

“Anunció seis eventos deportivos, hablaba más o menos de una derrama económica importante a través de estos eventos deportivos, también se comprometió con nosotros al segmento de congresos y convenciones, a mejorar también la promoción trabajando de la mano con nuestra Secretaria de Turismo, la licenciada Mireya Sosa, en el Estado”, continuó.

“Y bueno, también les quiero compartir algunas de las fortalezas que ella ve aquí en el puerto de Mazatlán, en cuanto al segmento de cruceros que este año 2026 se está incrementando un 20 por ciento, el día de hoy tal solo tenemos tres cruceros, son 11 mil 400 cruceristas que están disfrutando de Mazatlán y esto representa más o menos 17 millones de pesos solamente el día de hoy, entonces es de destacar que el segmento de cruceros está creciendo, ella ve muy favorable que se mantenga esa proyección, en la cual estamos esperando más o menos 160 cruceros al año en este 2026”.

Dio a conocer que otra de las fortalezas que ve la funcionaria federal de este puerto es la unidad que hay en los tres niveles de Gobierno y también en la iniciativa privada, pues a la reunión asistieron dirigentes de muchas cámaras empresariales que generan empleo a los mazatlecos y que también están apoyando todas las iniciativas que se tienen por parte del Gobierno federal, estatal y municipal para que a Mazatlán le vaya mejor.

La Presidenta Municipal reiteró que es muy importante el anuncio que hizo la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, en cuanto a que Mazatlán tendrá un C5, lo que es muy importante para este municipio porque se tendrán arcos carreteros en cuanto al reforzamiento en los tres ejes carreteros que conducen a este puerto, que es una de las peticiones de los empresarios.

También informó que en el encuentro en materia económica y de seguridad para reactivar el turismo en Mazatlán, mandos castrenses dieron a conocer que personal del Ejército Mexicano se suma al reforzamiento de la seguridad en los tres ejes carreteros que conducen a Mazatlán.

Palacios Domínguez recordó que el pasado miércoles el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, explicó en la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz que la instalación del C5 en Culiacán y Mazatlán se hará con una inversión importante del Gobierno federal y contará con tecnología de punta.

”Y que también va ser una base muy importante para que tengamos mejores, todavía, monitoreos de seguridad en estos dos lugares”, reiteró Palacios Domínguez.

También informó que el Gobernador del Estado no asistió a esta reunión, pero está muy bien representado por la Secretaria de Turismo estatal y un día antes Rocha Moya ya tuvo la oportunidad de estar con los mandos de instituciones del Gobierno federal hablando y planteando las necesidades que se tienen en los municipios.

“Entonces el Municipio de Mazatlán claramente es prioridad para nuestro Gobernador, yo estoy muy agradecida con todo el apoyo que hemos recibido, como ustedes saben el Carnaval fue con un saldo muy positivo y pues ahora lo que buscamos es que las temporadas que vienen, que es Semana Santa y Semana de la Moto, de igual manera sean muy productivas para que la derrama económica se vea reflejada en las familias mazatlecas”, continuó.

”Queremos que sea una muy buena ocupación, ahorita todavía lo que viene en las temporadas de Semana Santa que sería a partir del 29 de marzo al 10 de abril estamos hablando que queremos un lleno total, eso es lo que buscamos, que a la gente le vaya muy bien, sobre todo a todos los que se dedican al sector, a los comerciantes y esto se vea reflejado en las familias mazatlecas, entonces vamos a estar muy pendientes de todos los compromisos que se lleva nuestra Secretaria de Turismo federal y aquí se ve el respaldo y el apoyo que tenemos para Mazatlán”.

También dijo que aunque originalmente se había anunciado la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a esta reunión, fue la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien estuvo dando datos de los avances que se tienen en tema de seguridad en Sinaloa y en Mazatlán.

”Ella fue la portadora de todas las buenas noticias que tenemos en temas de seguridad y habló por parte del licenciado Omar García Harfuch”, precisó Palacios Domínguez.

Ni la Secretaria de Turismo federal ni la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública aceptaron conceder entrevistas a personal de medios de comunicación al salir de la reunión privada en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en este puerto, la tarde de este jueves.

Esta reunión se realizó como seguimiento al encuentro que sostuvieron integrantes de sectores productivos de Mazatlán y Sinaloa con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 27 de febrero en este puerto, donde le pidieron apoyo para reactivar la economía de la entidad afectada por la crisis de seguridad que vive el estado desde el 9 de septiembre del 2024 por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa.