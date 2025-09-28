Secretaria de Turismo federal visitará Mazatlán en octubre, anuncia Sectur Sinaloa

MAZATLÁN._ Como parte de un recorrido que servirá para promocionar el turismo en Durango y Sinaloa, la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, estará visitando Mazatlán a mediados de octubre, dio a conocer Mireya Sosa Osuna.

La titular de Sectur estatal señaló que esta visita, por distintas zonas de la región, también viene acompañada con la entrega de cinco nuevas patrullas para la corporación “Ángeles Verdes”, que se encarga de prestar servicios a viajeros en 230 tramos carreteros de todo el País.

“La Secretaria federal viene a mediados de octubre, ya nos confirmó. Vamos a hacer un recorrido de Durango a Mazatlán ella y yo. La Secretaria de Durango la va a acompañar y ahí la voy a recibir yo en Sinaloa con muchísimo gusto, por supuesto”, señaló Sosa Osuna.

“Vamos a hacer el recorrido porque nos dio la buena noticia que se suman cinco patrullas más de ‘Ángeles Verdes’, que van a estar en todo este tramo y vamos a tener a cada 50 kilómetros a sus brigadistas. Entonces ahí vamos a estar felices de recibirla y esperemos que también se quede para la inauguración de los Venados en el 80 aniversario”.

Asimismo, en el marco del Día Mundial del Turismo, Sosa Osuna indicó que se le estará dando mucho impulso al turismo comunitario de la mano de los pueblos indígenas, ya que ellos dignifican esta labor; además que serán apoyados por la UNESCO para crear una guía de experiencias comunitarias.

“La semana que entra, de hecho, estaremos trabajando muy fuerte en temas de turismo comunitario y turismo sustentable. Viene gente de la Secretaría de Turismo federal a Los Mochis, y vamos a hacer un tour, una gira por Capomos, Tehuecos, algunos en San Miguel Zapotlán, algunos centros ceremoniales del norte, como parte de un programa que trae la Secretaria”.

Añadió que la Secretaría de Turismo de Sinaloa tiene muy buenas expectativas de cara al cierre de año, ya que algunos hoteleros les han estado reportando una ocupación estimada arriba del 100 por ciento; lo cual los motiva a seguir trabajando con diferentes campañas de promoción.