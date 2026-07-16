Secretariado Ejecutivo licita mantenimiento, terminales y baterías para reforzar sistema de radiocomunicación policial

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública lanzó la Licitación Pública Nacional SESESP 03/2026 para la adquisición e instalación de equipo y accesorios destinados al sistema de radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con recursos provenientes de fondos federales y estatales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

De acuerdo con la convocatoria, el procedimiento contempla la contratación de servicios y equipos para garantizar la operación de la infraestructura de comunicaciones utilizada por las corporaciones de seguridad.

El Anexo II de la convocatoria establece la adquisición de: Un servicio de mantenimiento, un segundo servicio de mantenimiento especializado, 170 terminales portátiles de radiocomunicación, una póliza de mantenimiento, 94 baterías, diez equipos de aire acondicionado de precisión, y un transformador.

Además de suministrar los equipos, el proveedor ganador deberá realizar la instalación de los componentes que así lo requieran.

La junta de aclaraciones se realizará el 21 de julio, mientras que la presentación y apertura de propuestas quedó programada para el 28 de julio en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo, ubicadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.

La convocatoria establece que la adjudicación será por partida completa y mediante un criterio de evaluación binario, es decir, se asignará el contrato al participante que cumpla con los requisitos legales y técnicos y presente la oferta económica más baja.

Los bienes y servicios deberán entregarse en un plazo máximo de 45 días naturales contados a partir de la firma del contrato, mientras que el pago se efectuará una vez concluida la entrega y recepción de los equipos y servicios.

La licitación será financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), de conformidad con la convocatoria emitida por el Gobierno de Sinaloa a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Cabe destacar que la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa lanzó una licitación pública nacional para adquirir 500 radios portátiles y 500 tarjetas de encriptación, como parte de un paquete de recursos de más de 455 millones de pesos para fortalecer las instituciones de seguridad pública. Estos equipos se adquirirán bajo la convocatoria GES 14/2026, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, y deberán cumplir con especificaciones técnicas como operar en la banda UHF, contar con tecnologías de comunicación digital y funciones como GPS y botón de pánico.