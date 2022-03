Secretario del Ayuntamiento acusa que Asuntos Internos no sanciona a policías de Mazatlán que violentan derechos humanos

En la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hay complacencia para no aplicar acciones correctivas en contra de elementos de dicha corporación que incurren en irregularidades o abusos policiales, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

“Yo no sé si corrupción, lo que sí te digo es que hay complacencia, sí, pero corrupción no te puedo decir, lo que sí te digo es que hay complacencia, que no han habido resultados y que tenemos que atacar esa parte, de hecho estamos ahorita precisamente haciéndole una propuesta al Alcalde para ver si modificamos esa área”, añadió González Zataráin.

Agregó se tiene que ajustar y meter en cintura a los elementos de la SSPM que incurran en irregularidades, porque si no se les aplica ninguna sanción, si se les deja ser, continuarían con esas prácticas.

Se les han dado cursos de derechos humanos y se implementarán más, continuó.

“Y me decía alguien por ahí, aunque les des muchos cursos no van a entender, y yo creo que en parte hay razón, estamos obligados a dárselos y se los vamos a dar, pero tiene que ir acompañado de los correctivos, si el curso está, pero no hay correctivos, no hay sanciones, no hay llamado de atención, no hay orden, no hay respeto entre la propia Secretaría, entre la propia área de la Seguridad Pública pues obviamente esto va ser un caos”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento.

Consideró que la complacencia por parte del personal de la Unidad de Asuntos Internos cuando se les denuncian casos de presuntos abusos policiales o irregularidades, se debe posiblemente a la misma convivencia que tiene con los elementos.

Expresó que la renovación que se hizo del personal de la Unidad de Asuntos Internos, es muy buena la intención del Alcalde, el asunto es que son vicios que se van dando.

“La propuesta es buenísima porque la gente tenía un lugar a dónde ir (para denunciar alguna irregularidad o abusos policiales), el asunto es que no encontraba respuesta, por eso empezamos nosotros a aventar todo y a jalar todo hacia el Órgano Interno de Control, y a pedirle al Órgano Interno de Control que atraiga, que investigue, que le dé seguimiento y estamos en una comunicación constante con ellos y ha habido resultados”, dio a conocer.