MAZATLÁN._ Ante la racha violenta que prevalece en Mazatlán, el Secretario del Ayuntamiento, Abraham Alfonso Ávalos Osuna, sostuvo que siguen llegando a Mazatlán elementos de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en las zonas turística, urbana y rural del Municipio.

“Lamentamos profundamente los hechos, estamos trabajando arduamente en la coordinación con los tres niveles de gobierno, el día de hoy asistimos a la Mesa de Seguridad donde se planea llevar a cabo mayores fortalecimientos”, añadió Ávalos Osuna en entrevista tras encabezar este jueves la sesión ordinaria de Cabildo.

“Tal como lo señalamos el día de ayer, continúa llegando personal de la Guardia Nacional para fortalecer el área turística, urbana y zonas rurales”.

El Secretario del Ayuntamiento encabezó la sesión ordinaria de Cabildo en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, de quien dijo que acudió a la Ciudad de México para realizar gestiones de urbanismo para el municipio.

Expresó que los elementos de la Guardia Nacional que están llegando son parte de los 4 mil 200 anunciados semanas antes para Mazatlán, de los cuales ya han arribado un poco más de 2 mil y quedan por llegar cerca de mil 900.

“No se está sustituyendo a los militares”, agregó Ávalos Osuna pese a que el pasado 23 del mes en curso la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Naval, expresó que los elementos del Ejército Mexicano están siendo sustituidos por personal de la Guardia Nacional que tienen mayor proximidad con la población.

"Hay todavía suficientes elementos del Ejército, alrededor de más de 8 mil elementos".

También subrayó que se está trabajando arduamente en el reforzamiento de la seguridad en la zona turística, se han llevado a cabo en diferentes días de la semana operativos en bares, en centros nocturnos donde participa personal de Seguridad Pública, de Alcoholes del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además, dijo, continúa el reforzamiento de las dos casetas de Seguridad Pública que se reabrieron, una de ellas en el Fraccionamiento El Dorado y otra en Cerritos y los 35 elementos recién graduados de la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa ya fueron enviados ahí y se continuará con el fortalecimiento.

“Seguiremos trabajando fuertemente para volver a garantizar la seguridad, la seguridad es el primer elemento del municipio, el que solicita nuestra Presidenta Estrella Palacios trabajar arduamente para brindarle la seguridad a cada uno de los mazatlecos, de sus familias y cuidar y valorar el patrimonio de ustedes”, afirmó Ávalos Osuna ante la racha violenta que el miércoles sumó otros dos feminicidios en este puerto.

“Las estrategias se modifican de acuerdo al resultado, salen otros hechos, se modifican las estrategias, por eso es tan importante la atención en Mesas de Seguridad todos los días donde participan todos los mandos y las principales autoridades”.