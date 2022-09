Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán defiende reserva de rescisión de contrato con Azteca Lighting

Al argumentar que es un tema que irá a los tribunales, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán defendió la reserva por dos años del documento sobre la rescisión del contrato por 400.8 millones de pesos con la empresa Azteca Lighting, por la adquisición directa de 2 mil 139 luminarias.

Édgar González Zataráin expresó la tarde de este jueves que cuando informó de la rescisión de este contrato, también dijo que lógicamente eso tendría una reacción, pero hasta el momento no se ha notificado a la Comuna de alguna demanda en su contra de parte de la empresa en mención.

“Obviamente que la empresa va a defenderse, lógico, y si es un tema que va a ir a parar a los tribunales, pues lo que menos se tiene que ventilar (ante la opinión pública) es precisamente el procedimiento, no lo puedes soltar porque va a estar en los tribunales, suponiendo que lo van a hacer, es como muchas demandas que hay contra el Municipio, son de interés público pero una vez que causan estado”, añadió González Zataráin.

“Se puede dar la información parcial, pero no tal cual el documento porque es parte de las pruebas y es parte de los elementos que se van a llevar a los tribunales”.

Este jueves el Observatorio Ciudadano de Mazatlán dio a conocer que en respuesta a una solicitud de información, el Ayuntamiento mazatleco reservó durante los siguientes dos años el documento de la rescisión del contrato por 400.8 millones de pesos que realizó el pasado 2 de marzo con la empresa Azteca Lighting por la adquisición de manera directa de las 2 mil lámparas en mención.

González Zataráin reiteró que la rescisión fue por incumplimiento de la empresa, pero no puede dar pormenores.

“No nos ha llegado a nosotros (alguna notificación de demanda) más que lo que se publicó, por eso le digo, menos podemos hablar del tema porque todavía ni siquiera ha sido formal, o sea, lo que se publicó ahí, lo que se ha comentado en los medios y en redes, pero de ahí en fuera nosotros no hemos sido notificados ni enterados de alguna dependencia (de que haya alguna demanda contra la Comuna por esta rescisión)”, recalcó.

“Que yo insisto, por lógica tendría que hacerse porque obviamente es como si al Municipio le quieres cobrar entonces se defiende, a nosotros no nos han notificado (de alguna demanda), o sea el tema de cuánto, la cuantía no lo define el que demanda, es un tema de los tribunales y es un tema que tiene que ver con los tiempos y tiene que ver con muchos aspectos”.

“No podemos hablar mucho de los detalles y no se puede entregar esa documentación, claro que si algún tribunal o alguna institución no los obliga que lo hagamos, lo vamos a hacer, pero de entrada nosotros estamos tratando de resguardar lo más que se pueda ese tema para no incurrir en fallo, preferible que a mí alguien me diga entrégalo, una autoridad judicial y no hacerlo de modo propio porque podemos incurrir (en una irregularidad)”.

Descartó que pase lo mismo como con el caso de Nafta Lubricantes, donde el Ayuntamiento perdió una demanda y tuvo que pagar más de 140 millones de pesos con dinero y terrenos, por ello reiteró que no se puede hablar mucho públicamente de este tema de la rescisión del contrato con Azteca Lighting.