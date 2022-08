Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán se dice tranquilo por no haber aprobado compra de luminarias, si la ASE lo requiere

Como integrante del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin no firmó el aval para la compra de 2 mil 139 luminarias a 400.8 millones de pesos, por eso dijo sentirse tranquilo ante posibles denuncias de la Auditoría Superior del Estado en su contra.

El Secretario de la Comuna explicó que sí le tranquiliza no haber dado el aval para la compra como integrante del Comité de Adquisiciones, luego de que la ASE esté cerca de emitir el resultado de la auditoría a los contratos otorgados a Azteca Lighting,

-- ¿Lo tranquiliza eso a usted ante una posible sanción de la ASE o denuncia?

“Por supuesto, la verdad que es un tema polémico y obviamente pues es un tema que mientras la Auditoría no determine, esto va a seguir causando polémica, ruido, y la verdad que obviamente como yo lo dije en el pasado, yo no acudí a esa sesión, y obviamente también como muchos temas en los cuales no estoy involucrado, pues mientras no esté involucrado como a todo mundo, no es que nos desentendamos simple y sencillamente nos dedicamos a atender las cosas con más objetividad”.

– ¿A lo mejor usted vio un poquito raro el contrato cuando se firmó?

“No, bueno, esto es un tema que ya habrá qué discutirlo una vez que termine la auditoría, y habremos de dar nuestra opinión sobre eso”.

El secretario se dijo ocupado, más que preocupado, podría estar preocupado luego del informe de la ASE, que podría traer consecuencias fuertes a la Comuna.

-- ¿Lo peor que puede ocurrir?

“Pues obviamente que se resarza el daño, que regresen los recursos, no sé, pero la verdad no quiero adelantar”.

Los regidores del Ayuntamiento de Mazatlán presentaron una denuncia contra el Comité de Adquisiciones y Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán ante la ASE por Ejercicio Indebido del Servicio Público, Desempeño Irregular de la Función Pública, Abuso de Autoridad y Coalición de Servidores Públicos debido a la compra de estas luminarias a la empresa Azteca Lighting.

González Zataráin, junto a Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, Síndica Procuradora, fueron los únicos integrantes del Comité de Adquisiciones que no firmaron el aval para la compra, cosa que sí hicieron José David Ibarra Olmeda, de Servicios Públicos; Guillermo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda; Luis Gerardo Núñez, de Obras Públicas; Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero y Nayla Velarde Narváez, Oficial Mayor y Presidenta del Comité de Adquisiciones.