Este conflicto de contaminación auditiva que aqueja a Mazatlán se debe mucho a la permisividad por parte de la autoridad, mencionó el director de ventas de Pueblo Bonito y promotor turístico Pepe Gámez.

“Mazatlán es el único destino que es permisivo, las bandas en la playa, las aurigas, las pulmonías con exceso de ruido, ahora que somos invadidos por los Razers, también que con que se te atraviesan en el malecón. Cuando andan circulando no les puedes accionar el claxon porque no sabes con quién te vas a encontrar o no sé con quién yo me voy a encontrar”, señaló Pepe Gámez.

Urge simplemente ordenamiento

Amado Guzmán Reynaud, director general de Grupo Petroil y presidente del Consejo Rector del Centro Histórico, dijo que esto es un tema simplemente de ordenamiento, ya que todos padecen el ruido de las fiestas y los vendedores sin permiso.