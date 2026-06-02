Mazatlán
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Protesta

Sector pesquero marcha en Mazatlán para exigir cierre al camarón ilegal

Integrantes del sector acuícola, así como pescadores ribereños, de altamar y personal de plantas congeladoras se suman a la movilización nacional
Leticia López |
02/06/2026 11:39
02/06/2026 11:39

Integrantes del sector pesquero de diferentes partes del País marchan en Mazatlán para exigir a las autoridades el cierre total de las fronteras al camarón ilegal.

En su exposición sobre esta protesta, señalaron que cada tonelada de camarón destruye empleos, hunde precios y condena al productor mexicano.

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A la manifestación que se realiza en Mazatlán rumbo a la Conapesca, se sumaron los líderes pesqueros del sector acuícola, de altamar, ribereños, empacadoras y laboratorios, quienes prevén caos de no detener la entrada masiva de miles de toneladas de camarón ilegal que está desplazando a la producción mexicana.

Advirtieron de la quiebra del sector pesquero nacional y toda su cadena ante los últimos ocho años de abandono y apertura de las fronteras al contrabando e importación de camarón fresco y cocido.

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Señalaron directamente a Senasica, Aduana, Conapesca y un engranaje de funcionarios del Gobierno federal que lo han permitido y advierten que solo aceptarán reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o intensificarán acciones de presión para ser escuchados.

La marcha transcurre por un tramo de la Avenida Camarón Sábalo.

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Con pancartas exigen solución y denuncian red de corrupción entre funcionarios y empresas que están colapsando al sector apoderándose del mercado.

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