$!Sector pesquero marcha en Mazatlán para exigir cierre al camarón ilegal

Integrantes del sector pesquero de diferentes partes del País marchan en Mazatlán para exigir a las autoridades el cierre total de las fronteras al camarón ilegal. En su exposición sobre esta protesta, señalaron que cada tonelada de camarón destruye empleos, hunde precios y condena al productor mexicano.





A la manifestación que se realiza en Mazatlán rumbo a la Conapesca, se sumaron los líderes pesqueros del sector acuícola, de altamar, ribereños, empacadoras y laboratorios, quienes prevén caos de no detener la entrada masiva de miles de toneladas de camarón ilegal que está desplazando a la producción mexicana. Advirtieron de la quiebra del sector pesquero nacional y toda su cadena ante los últimos ocho años de abandono y apertura de las fronteras al contrabando e importación de camarón fresco y cocido.





Señalaron directamente a Senasica, Aduana, Conapesca y un engranaje de funcionarios del Gobierno federal que lo han permitido y advierten que solo aceptarán reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o intensificarán acciones de presión para ser escuchados. La marcha transcurre por un tramo de la Avenida Camarón Sábalo.