Sector privado de Mazatlán también reclama altos costos de la tarifa eléctrica

El último recibo de la luz les cayó como lumbre, señalan empresarios de Mazatlán.

Piden subir a la agenda legislativa federal la revisión de las tarifas para Sinaloa.

Han tenido que reducir el uso del aire acondicionado en áreas de las empresas, en desarrollos vacacionales y hoteles.

La crisis económica ha detonado la operativa y las empresas ven complicado el cierre del primer semestre del año, que ya se le sumó otro dolor de cabeza con el alza a las tarifas de energía eléctrica, como al resto de la población en general, admitió Carlos Rivera Vega.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán, externó que el último recibo llegó “como lumbre” con el doble del cobro.

“Las tarifas de todos, no nomás de los usuarios, sino de las empresas, de los empleados de todo el mundo. Ahorita es el tema de que han tenido el último recibo llegó como lumbre. Entonces, el malestar es generalizado. Yo lo he escuchado por todos lados”.

Como empresario, propuso que debe ser atendido por las autoridades competentes porque la situación económica actual, de por sí ya está complicada.

“Si, me ha tocado ver los recibos que se fueron más del doble. Entonces, sí es un tema, la verdad que en una temporada de calor que se adelantó, y está realmente el calor fuerte y ya lo tenemos encima y con esas tarifas creo que que sí está complicado el tema aquí en Sinaloa con con el tema de las tarifas eléctricas”.

Insistió que ante el reclamo masivo contra las altas tarifas, su postura es que se suba el tema de la revisión a las tarifas de luz en Sinaloa al plano legislativo.

“Sí, indudablemente, tiene que atenderse y a lo mejor es un asunto que merece ver caso por caso también, Porque no todos los casos son iguales, sin embargo, ya está muy generalizado la situación de los altos cobros en estos últimos recibos y yo creo que sí es un tema que se debe de revisar porque si de por sí ya la situación está complicada, ahora con esto del incremento de las tarifas tan altas que llegaron, pues la verdad es que sí la sociedad lo está sufriendo, No nomás los empresarios, también la sociedad en general”.

Rivera Vega llamó a los legisladores federales y del Estado para que lo atiendan porque trastoca el bienestar de miles de familias que se les dificulta pagar los recibos así de altos y a las empresas enfrentar el costo en la operatividad.

“Sí que lo suban a la agenda legislativa. Yo creo que sí debe revisarse puntualmente, porque es un tema no menos importante”.

En el caso de los centros de hospedaje, una gran mayoría han tenido que ajustar el encendido de aires acondicionados en áreas como la recepción y la de convivencia para bajarle al costo operativo, mientras que los empleados y huéspedes son quienes lo están padeciendo, pero aguantan porque de este tipo de medidas depende que la nómina no sea afectada.

Y es que el incremento en el cobro del último recibo, ha sido reportado hasta un 40 por ciento más comparado al mismo periodo del año pasado, y algunos otros giros comerciales o de desarrollos vacacionales ha sido hasta el doble.

Para Luciano Carrasco Altamirano, dirigente de AMPI Mazatlán, para enfrentar este tema del alza a las tarifas eléctricas los nuevos desarrollos ya están incluyendo paneles solares para ser más eficientes en el servicio y en las cuotas de mantenimiento.