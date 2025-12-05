$!Sectur asegura que sí llegan cruceristas a La Noria, pese a quejas

“Pero bueno, aquí me gustaría recalcar que eso tiene mucho que ver con la labor que hace cada uno. Cada representante, cada dueño de los negocios. Yo los invito a todo el sector turístico, vamos a hacer una convocatoria para ver quiénes quieren ofrecer sus servicios y a poner a todos los touroperadores para que conozcan todos los servicios de ellos. Eso es lo que podemos hacer nosotros directamente por la Secretaría de Turismo”.

“Lo que voy a ver, la posibilidad, es que si los puedo sentar para que los restauranteros presenten su oferta turística, gastronómica, y ya, pues a final de cuentas, es decisión de ellos que son empresarios de tomar la decisión de quiénes entran y son parte de los tours que promueven y esos son todo tipo de touroperadores”, dijo.

No obstante, Mireya Sosa Osuna adelantó que buscará reunirse con todas las partes y las agencias touroperadoras, para llegar a un acuerdo favorable para todos.

MAZATLÁN._ Pese a que comerciantes de La Noria se han quejado de que no están llegando cruceristas a la comunidad, la Secretaria de Turismo estatal aseguró que sí están recorriendo los pueblos señoriales de Mazatlán.

Sosa Osuna respondió lo anterior al ser entrevistada sobre las recientes peticiones, en el caso de los comerciantes, restauranteros, talabarteros y panaderos de La Noria, que ahora más que antes piden ser incluidos entre las rutas rurales de los extranjeros y familias para que dinamicen la economía local.

“Yo he recibido, o bueno, lo que me han dicho a mí ha sido que dinamiza increíblemente la economía cada vez que hay la llegada de cruceros. De hecho, me dicen ‘Secretaria, gracias a Dios tenemos los cruceros y siguen llegando los cruceros, porque se nota el movimiento’”, señaló la funcionaria estatal.

“El otro día, por ejemplo, hice un recorrido y eso es lo importante, creo, de la parte de estar en territorio. Hice un recorrido tanto por el mercado Pino Suárez y también por donde están las letras de Mazatlán y los puestos de enfrente, y ellos mismos me comentaban que se dinamiza muchísimo más los días que hay crucero”.

Noroeste realizó un recorrido por La Noria el pasado miércoles y este viernes, observándose que solo ingresaron dos vans a la vinata de los Osuna, resguardados por patrullas de la Guardia Nacional, y así como llegaron se regresaron sin entrar al poblado de La Noria.

Sosa Osuna explicó que los cruceristas que bajan a tierra ya traen un contrato preestablecido con diversos prestadores de servicios turísticos locales.

“Ellos cuando se bajan del barco, ahí en el muelle del puerto, se suben directamente a los autobuses y se van a sus distintos tours. Sí están yendo a los pueblos señoriales, están yendo a Concordia, Copala, El Quelite, El Habal y a La Noria”.

Insistió que los grupos de pasajeros que llegan a bordo de los cruceros sí están entrando a los poblados rurales.

“Si están haciendo los recorridos porque también es alguno de los puntos que me comentaban, y confirmando y corroborando que sí se lo están haciendo”, dijo.

Sobre la queja de locatarios del mercado Pino Suárez, pulmoneros y comerciantes del Centro de Mazatlán, que aseguran no baja la cantidad que se dice de pasajeros a tierra, porque no ve reflejada en ventas la supuesta derrama económica que se cifra en comunicados y entrevistas, la funcionaria estatal apuntó que son los mismos comerciantes quienes le informan que cuando llegan barcos son de gran beneficio.

“Fíjate que le he estado dando seguimiento al tema porque he visto algunas de las notas. Número uno, sí me gustaría confirmar que de fuente oficial es Asipona. Me compartieron que el 85 por ciento, ese es el número mínimo de pasajeros que baja de los cruceros”.