Sectur organiza visita de medios nacionales para promover el Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Del 12 al 17 de febrero, la Secretaría de Turismo de Sinaloa realizará un Fam Trip con medios de comunicación nacionales con el objetivo de promover el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la tambora!”.

Durante esos días, representantes de medios como Televisa, Milenio, Grupo Fórmula, Estilo DF, México Desconocido y México Travel Channel, entre otros, recorrerán el puerto y asistirán a los principales eventos de la fiesta, que este año celebra su edición 128.

El programa del Carnaval contempla seis días de actividades, entre coronaciones, desfiles de carros alegóricos y presentaciones musicales en distintos escenarios de la ciudad.

El jueves 12 de febrero se realizará la coronación del Rey del Carnaval en el estadio Teodoro Mariscal, con la presentación de Edén Muñoz. El viernes 13 tendrá lugar la coronación de la Reina de los Juegos Florales, acompañada del espectáculo “Yo sé que te acordarás”, en homenaje a Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria y a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes por su 25 aniversario.

Para el sábado 14 de febrero está programada la coronación de la Reina del Carnaval, con la participación de Yuridia. Esa misma noche se realizará en Olas Altas la tradicional Quema del Mal Humor y el Combate Naval, espectáculo de fuegos artificiales que recuerda la defensa del puerto ante la intervención francesa en 1864.

El domingo 15 se llevará a cabo el desfile de carros alegóricos por el malecón, que se repite el martes 17; mientras que el lunes 16 será la coronación de la Reina Infantil, con las presentaciones de Belinda y Lara Campos.

Además de los eventos en el estadio y el malecón, se realizarán actividades musicales en Olas Altas y la Plazuela Machado con la participación de agrupaciones locales.

La Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que el puerto será anfitrión de estos periodistas tras una gira de promoción por ciudades como Chihuahua, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Torreón, Zacatecas, San Luis Potosí y Guadalajara, con el fin de mostrarles la historia, magia y tradición que rodea al Carnaval.

“Además de las acciones realizadas previas al Carnaval, llevaremos a cabo este Fam Trip con medios de comunicación nacionales. Hemos preparado un itinerario especial para que conozcan los principales atractivos turísticos de Mazatlán y al mismo tiempo vivan, sientan y disfruten la grandeza del Carnaval de Mazatlán”, enfatizó.

“Gracias al apoyo que nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, nos ha brindado, es que estamos pudiendo hacer toda esta promoción para este gran destino, ha estado muy al pendiente de cómo vamos y en contacto directo incluso con algunos hoteleros. Además del Carnaval de Mazatlán se estarán llevando a cabo 12 carnavales más en todo el estado”.

De manera paralela al Carnaval de Mazatlán, este fin de semana también se celebrarán los de Guamúchil y Pericos, Mocorito.

La funcionaria estatal resaltó que el Carnaval es una fiesta que posiciona a Mazatlán como un referente turístico, que además de compartir la historia y tradición del puerto a miles de visitantes, impacta positivamente en la economía del estado.