Sectur y hoteleros promueven Mazatlán para incrementar afluencia en el verano

La gira promocional “La Gran Escapada 2026” encabezada por la Secretaria de Turismo de Sinaloa y hoteleros está delineada para fortalecer con caravanas de promoción intensa de la marca “Mazatlán, Un Mar de Historias” por seis de las principales ciudades del País que más generan visitas para el destino a partir del viernes 15 de mayo, informó José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán destacó el trabajo conjunto realizado por la Sectur y la asociación que dirige para delinear la estrategia de promoción para mantener la marca vigente y con la cual se venderá el verano del destino.

“Estamos listos para promover Mazatlán y posicionar la marca con una serie de ofertas de todo lo que ofrece el destino, que por eso se encuentra entre los cinco destinos de playa preferidos del País”, resaltó.

Las ciudades apuntaladas para llevar una serie de ofertas de descuentos y a plazos sin intereses serán expuestas en “Entre Olas y Barrancas, Mazatlán y Los Mochis”, y la primera parada será en Monterrey, del 15 al 17 de mayo.

El segundo destino será Querétaro, del 22 al 24 de mayo, donde se instalará la Expo de ofertas de hospedaje del destino.

Mientras que la delegación mazatleca viajará a Guadalajara para presentar la exposición del 29 al 31 de mayo.

A Tijuana llegarán del 5 al 7 de junio y para la Ciudad de México y Chihuahua continuará la caravana de promoción del verano, explicó el dirigente hotelero.

El sector hotelero busca particularmente que el destino como Mazatlán, encare el verano 2026 con perspectivas muy optimistas, proyectando una ocupación superior al 80 por ciento realizando intensas campañas de promoción para asegurar el flujo de turistas.

La temporada alta de verano para los centros de hospedaje locales suele arrancar a finales de junio y se extiende hasta principios de septiembre.

Dijo que este camino de cerrar filas unificando esfuerzos del sector turístico será la mejor manera de recuperar la confianza y obtener los resultados a mediano plazo, incentivando el turismo carretero y capitalizar las fortalezas con que se cuentan.

“Estamos como Tres Islas y la Sectur viendo todos los detalles de la estrategia de campañas de promoción muy fuertes y los cooperativos”, destacó.

Comentó que ahora la forma de reservar ha cambiado y por ello se va a realizar un estudio de percepción del visitante en el verano para sacar la data y testimoniales para dar mejores tiros de precisión en la promoción, para tener más ocupación que oxigenen a la economía local.