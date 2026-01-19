Seguirá Ecología Municipal empleando esfuerzos para detener el maltrato animal en Mazatlán

Como una de las tareas a seguir reforzando en este año 2026, la dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal seguirá empleando estrategias para evitar que sucedan más casos de crueldad y maltrato animal en Mazatlán, tales como pláticas de educación ambiental y cuidado de las mascotas.

Monserrat Cortés Echeagaray, directora de la oficina, explicó que cuando son casos de brutalidad muy fuerte contra un animal, es la Fiscalía General la que entra con una investigación a dar seguimiento al hecho, por lo que afirma seguirán trabajando en coordinación con ellos para atender los reportes que se presenten.

“En este caso de maltrato y crueldad animal, a mí me gusta primero dejar claro lo que es la crueldad y el maltrato. En el caso de la crueldad, son hechos como el que tuvimos algunos el año pasado, donde ya un animal corre peligro su vida; mientras que el maltrato puede incluir desde que no lo pasees con correa, que no le limpies los heces o que no lo lleves al veterinario”, dijo.

“En ese sentido seguimos trabajando de la misma forma. Hacemos pláticas de educación ambiental, asistimos a los domicilios si hay algún reporte y buscamos el compromiso con la gente. Se le da un seguimiento, si tienes algún reporte firmas un compromiso y verificamos que lo hayas cumplido. Si no, pues ya se pasa a otras instancias como juzgado cívico; porque recordemos que Ecología en este momento no tiene facultades de multa”.

En tanto, recalcó que también continuarán los esfuerzos en las campañas de adopción y esterilización este año, ya que el anterior cerraron con muy buenos números en favor de evitar la sobrepoblación de animales callejeros; mismos que la población puede reportar con Ecología en cualquier momento.

“Bueno, una cosa que nos preocupa mucho es la sobrepoblación de las mascotas y el abandono. Entonces, desde Ecología estamos promoviendo mucho las campañas de adopción y esterilización. A la fecha tenemos más de 6 mil esterilizaciones, ya casi llegamos a las 7 mil y la semana pasada tuvimos 9 adopciones en la jornada de ‘Huellitas del Bienestar’”.

“Entonces, promover eso es encontrar un lugar responsable para las mascotas y que la gente sí sabe de algo que lo reporte. Tenemos los canales de atención del 072, tenemos un número de WhatsApp y tenemos la aplicación que todavía nosotros la estamos utilizando y que le damos seguimiento oportuno a todos los reportes, además de los del 911”.

Añadió que de igual forma buscarán dar continuidad este año a proyectos como Guardianes del Medio Ambiente, Café Científico, Flor Nativa, “Huellitas del Bienestar” y Cuidemos los Manglares, del cual tendrán una jornada de limpieza el próximo el 22 de enero con lugar por confirmar.