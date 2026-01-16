Seguirá programa de turismo Enamórate de Sinaloa: Mireya Sosa

A pesar de los hechos de violencia que se han presentado en Escuinapa, Concordia y Mazatlán, la Secretaría de Turismo de Sinaloa seguirá apostando al turismo interestatal con más rutas del Programa Enamórate de Sinaloa.

Pero, también fortalecerá la promoción nacional para llenar el Carnaval de Mazatlán, adelantó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

El factor inseguridad desde Escuinapa, Concordia, Mazatlán, Culiacán hasta el norte generó cifras negativas en la hotelería, cierres de restaurantes y bajas en el tráfico aéreo en el 2025, según estadísticas de OMA y del empresariado turístico y en general.

Ante la cercanía del próximo Carnaval de Mazatlán para el que la Secretaría de Turismo estatal invertirá arriba de 25 millones de pesos en presupuesto para la realización y promoverlo como el primer evento que marca el inicio del año turístico para el turismo nacional, destacó que ya ha generado buenas expectativas en reservaciones del 70 por ciento de cuartos noches para Mazatlán.

“Tenemos una excelente expectativas, ¿qué significa esto?, que el año pasado la tendencia fue reservaciones de último minuto y ahorita tener un 70 por ciento base es una extraordinaria noticia para el sector turístico y para el Carnaval”, resaltó.

En entrevista, destacó que realizará una gira de medios en cinco ciudades que abastecen de turismo en el año, promoviendo el evento internacional y tradicional de Mazatlán.

“Nosotros ya estamos listos de irnos a Fitur, pero regresando vamos a iniciar una gira de medios en varias ciudades de México promoviendo justamente el Carnaval, como en Punto México y esperamos contar con la presencia de la Secretaria Josefina Zamora promoviendo esta fiesta de los sinaloenses”.

Aprovechó para invitar a disfrutar de los festejos centenarios carnavaleros que ofrece gastronomía, cultura y una cartelera musical con artistas de talla internacional como Yuridia, Belinda, Lara Campos y diversos artistas de banda, al igual que el tradicional Combate Naval y el desfile.

Citó que en el 2025 se registraron 11 carnavales por todo el Estado de Sinaloa y el plan es repetirlos, para lo cual ya trabajan con los ayuntamientos correspondientes.

Entre las ciudades donde se realizará la promoción con ruedas de prensas de la marca del Carnaval de Mazatlán del 12 de febrero, comentó que están Guadalajara, Durango, Torreón, Zacatecas, Chihuahua, Tijuana y en la Ciudad de México.

Dijo que tras un diagnóstico por la entidad, tanto en el norte como en el sur para llevar experiencias más allá de lo regional y que en Fitur aprovecharán para promover cinco rutas, como la Del Mar a la Montaña que empieza en Mazatlán, del nuevo vuelo de Tar de Mazatlán a Los Mochis como la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, en Topolobampo, Maviri para dar a conocer a los Yoremes y Mayos, sus raíces, gastronomía e historia de la cultura indígena.

Y ante el factor de inseguridad, expuso que el programa Enamórate de Sinaloa, subsidiado por el Gobierno del Estado, que viene con todo para superar el del 2025, con el que se recorrió más de 50 destinos por los 20 municipios de la entidad entre los Pueblos Mágicos, Señoriales, con más de 7 mil 600 viajes.

“Este año vamos a iniciar incluso antes, como lo hemos mencionado, dado al éxito del programa ya iniciamos con la convocatoria porque debe hacerse por transparencia de quienes serán los operadores que trasladarán a los viajeros por las diversas rutas. Ya estamos a punto en febrero dar el banderazo de este programa”.

Incluyó que las rutas para los municipios del sur como Escuinapa, El Rosario, Concordia, Mazatlán, San Ignacio entre otros más, están incluídos para visitarse, con el fin de mandar un mensaje positivo de que es seguro viajar.

Y es que en estos municipios se han registrado diversos incidentes de bloqueos, desapariciones forzadas y enfrentamientos en algunos tramos carreteros.

Habló de los retos que enfrenta para el nuevo año, lo consideró oportunidades para buscar diversificar la oferta turística, empujando a Mazatlán como el destino principal del Estado y continuar posicionándolo como el destino favorito a nivel nacional e internacional, seguir Incrementando la conectividad aérea y las alianzas comerciales y fortalecer el segmento de congresos y convenciones, así como de segmentos que genera más de tres a cuatro veces que el turismo de placer.

Con respecto a la donación de terrenos por empresarios para reforzar la seguridad en la Zona Dorada de Mazatlán, agradeció la iniciativa que abona a la imagen y percepción del destino.

“Sí, definitivamente todas estas acciones, estamos muy agradecidos por supuesto con la Presidenta, en este caso con el señor Arellano, pues dándole las gracias, agradeciéndole el apoyo que está dando este tipo de iniciativas, pues vienen a fortalecer la imagen del destino de Mazatlán, por supuesto hace que la gente se sienta más segura y eso es lo importante, sobre todo en el tema de la percepción y el tema de seguridad”.