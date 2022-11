Seguirán cambios de funcionarios y en breve se nombrará a titular de Cultura, dice Alcalde de Mazatlán

MAZATLÁN._ En los próximos días continuarán los cambios de funcionarios en dependencias municipales y en breve se nombrará al nuevo titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, enfatizó Édgar Augusto González Zataráin.

El Alcalde sustituto ofreció conferencia de prensa este martes en la Sala de Cabildo, donde el artista Luis Antonio Ríos González, “Momo”, manifestó su preocupación por versiones en redes sociales de diferentes personas que podrían encabezar esta última municipal.

González Zataráin las descartó a todas y advirtió además que ya no se permitirán “amenazas” dentro del Instituto de Cultura, como denunció el artista.

“Te pido lleves el mensaje por quienes fueron agredidos, amenazados, intimidados, quienes fueron prácticamente lastimados, que eso no va a pasar en absoluto de mí ni de nadie de esta administración y no vamos a permitir que eso siga sucediendo en Cultura”, expresó.

“Por esa razón estamos buscando los mejores perfiles (para titular) y te vamos a invitar a que independientemente de cómo definamos al titular, los incluyamos a todos por el bien de Mazatlán y por el bien de la cultura nos sumemos todos en un solo sentido, que tú seas parte de eso también”.

En respuesta, “Momo” se dijo emocionado y con esperanza de que se dé un cambio dentro de la dependencia.

”Escucharlo para mí es una esperanza y no solamente para mí, creo que para muchos artistas locales que hemos callado muchísimo tiempo, señor Alcalde, estamos en una situación con miedo, una en que si hablamos seamos vetados, bloqueados o de plano amenazados”, reiteró.

“Yo en lo personal soy una persona que desde chico luchó por los sueños y estar combatiendo a contracorriente de quién quede y quién no es realmente difícil, hay muchísimos artistas que se acercan a mi taller con la necesidad de ser escuchados y creo que si hoy realmente viene un cambio, porque se siente el cambio, creo que se debería de poner a una persona sensible para escuchar al artista, sensible para buscar la armonía y sumar, para crear estrategias de trabajo”.

Ríos González agregó que se deben buscar proyectos que realmente beneficien, no solamente en el Carnaval, sino todo aquel que tiene talento desde pintores, cantantes de ópera que ahora son mudos, gente que nunca fue valorada y que ahora triunfa en Bellas Artes.

“En lo que es la ciudad de Viena hasta una esquina es sinónimo de arte, desde una bailarina de ballet, orquestas de mismos equipos y que realmente se hacen programas de gran apoyo cultural y creo que eso hace falta (en Mazatlán) y esta vez no hablo por mí, hablo por todos los artistas que se callan por miedo a ser bloqueados”, señaló.

El Presidente Municipal sustituto reiteró que no se van a permitir las irregularidades denunciadas por Ríos González.

“Lleva ese mensaje: no lo vamos a permitir y no vamos a traer absolutamente a nadie de los que están sonando”, enfatizó.

En la conferencia de prensa también expresó que en la presente quincena seguirán los cambios de funcionarios públicos en esta administración, pues no se pueden hacer todo de inmediato para no colapsar el trabajo de la Comuna.

También dio a conocer que en la sesión del próximo 10 de noviembre el Cabildo decidirá si se autoriza o no ampliación del presupuesto para el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que el anterior titular, José Ángel Tostado Quecedo, solicitó que fuera una ampliación de cerca de 42 millones de pesos tras acabarse ya el presupuesto de 120 millones de pesos que tenía para el 2022 dicha paramunicipal.

Apuntó que para nombrar al nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel, consultó a algunas personas para pedirles recomendaciones y el anterior titular, Simón Malpica Hernández, se jubilará como ya lo venía solicitando.

Ya jubilado se le invitará a colaborar en Oficialía Mayor del Ayuntamiento, expresó el Alcalde.