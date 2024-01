Luego de que el pasado 8 de enero se comenzará a notificar a personal del Ayuntamiento su despido, el Alcalde Édgar González Zataráin anunció que con el objetivo de adelgazar la nómina de algunas dependencias y programas, además de aumentar los elementos operativos, estos recortes continuarán.

“Con programas, lo que hicimos fue, por ejemplo Desarrollo Económico, que estaba muy obesa la nómina fue adelgazarle; lo mismo estamos haciendo con Capta, realmente sí son buenos, pero sí tienen que ser medidos, no pueden ser una agencia de colocaciones, empezamos a adelgazar, no hasta ahora, ya habíamos echado un entre y vamos sobre el otro”, mencionó el Alcalde.

Aseguró que se ha venido trabajando desde hace tiempo para evitar que en oficinas haya gente demás, buscando qué el personal sindicalizado en algunas áreas se active y evitar que se genere mucho personal de confianza, de esta manera se han dado cuenta que la disminución de personal no afecta el funcionamiento de los departamentos.

“Nos vamos dando cuenta que funciona, que no pasa nada, se puede trabajar, no colapsa, por eso lo hemos hecho paulatinamente, no lo hacemos de golpe, tampoco se trata de desmantelar lo que ya está hecho, se trata de ajustarlo, de corregirlo, de ordenarlo y que haya eficiencia y que no sea onerosa la actividad”, precisó el Edil.

Esta no es la primera vez que se implementa esta acción, mencionó Gonzalez Zatarain, vendría siendo como el tercer recorte dentro de su administración y les ha servido para eficientar el trabajo, vigilar el desempeño y hacer que el recurso les rinda.

“Siempre lo dije, transferir trabajadores de oficina y que se conviertan en operativos, ese es el propósito, no hemos concluido porque se hace un listado pero no a todo el mundo el mismo día se les notifica porque son procesos de liquidación”, dijo.

“Son procesos qué hay que llevar bien, no es llegar y a todo mundo suspenderlos, se trata de hacer los procesos, por eso lo hacemos por etapa para que económicamente no sea un golpe”, añadió.

Advirtió que estos recortes no afectarán el tema de servicios por el contrario todo lo que tenga que ver con servicios va a incrementar, principalmente en las áreas de alumbrado público y parques y jardines.