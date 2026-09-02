Segundo Informe no refleja la realidad que vive Sinaloa: PRI Sinaloa

Como un reflejo de la incapacidad de las administraciones de Morena para atender problemas como la inseguridad, mientras existe una profunda distancia entre el discurso oficial y la realidad que viven las familias sinaloenses calificó el Segundo Informe de Gobierno federal, la secretaria general del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela.

Durante rueda de prensa, Cárdenas Valenzuela cuestionó los resultados presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y acusó al Gobierno federal de recurrir a cifras y discursos triunfalistas para asegurar que existen avances en el País.

“Ocho años de gobiernos de Morena han dejado como saldo un país fracturado, endeudado, estancado y sumido en la violencia. Prometieron no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero fallaron en los tres. El Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue una sarta de mentiras”, dijo.

Puso en duda los resultados reportados por la administración federal en materia de seguridad y abastecimiento de medicamentos, particularmente para pacientes con cáncer.

“Morena puede maquillar las cifras desde Palacio Nacional, pero no puede maquillar la realidad que vivimos diariamente los sinaloenses. La Presidenta presume avances en seguridad, pero las familias de Mazatlán y Culiacán preguntan, ¿avances para quién y en qué?”, comentó.

“Sinaloa no necesita otro informe lleno de promesas, lo que necesita son resultados”, añadió.



Señala distancia entre cifras y realidad en Sinaloa

Cárdenas Valenzuela sostuvo que, mientras el Gobierno federal asegura que la violencia disminuye, en Sinaloa persiste el miedo entre la población, el cierre de negocios y la búsqueda de personas desaparecidas.

La priista aseguró que el ataque contra el coordinador municipal de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, ocurrido durante la mañana de este miércoles, es una muestra de la situación de inseguridad que atraviesa el municipio.

“Hoy lamentamos mucho lo que sucedió con el funcionario público de Protección Civil, lo cual evidencia que desde Palacio de Gobierno tienen una realidad alterada, que no es la realidad que vivimos los sinaloenses”, manifestó.

Como parte de este escenario, citó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi correspondientes a junio de 2026, según los cuales el 78.4 por ciento de la población adulta de Mazatlán manifestó sentirse insegura.

También afirmó que durante agosto fueron asesinadas 12 mujeres en Mazatlán y sostuvo que estos hechos reflejan la gravedad de la violencia que enfrenta el municipio.

Asimismo, la secretaria general del PRI Sinaloa cuestionó que la estrategia de seguridad dependa principalmente del despliegue de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En este sentido, señaló que durante su visita encontró una amplia presencia militar en la Zona Dorada y otros sectores turísticos de Mazatlán, situación que, consideró, puede generar temor entre habitantes y visitantes.

“Sí genera miedo, porque más que sentir seguridad, uno siente que algo está pasando. Por algo se encuentra sitiada toda la zona turística y la Zona Dorada de Mazatlán”, manifestó.

Cárdenas Valenzuela afirmó que no basta con enviar miles de elementos federales si no existe una estrategia integral para combatir a los grupos criminales y recuperar la tranquilidad de las familias.

“¿Cuál es la estrategia de seguridad que se tiene? Porque no es suficiente que lleguen miles de soldados, militares de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Secretaría de Seguridad federal si no hay una estrategia para combatir a los criminales”, expresó.

Además, exigió que sean investigados y procesados los políticos que presuntamente protejan o mantengan vínculos con organizaciones criminales, por lo que en ese contexto, mencionó al Gobernador Rubén Rocha Moya y pidió que las autoridades mexicanas investiguen los señalamientos formulados en procesos judiciales de Estados Unidos.



PRI fortalece estructura rumbo a 2027

Por otro lado, durante el encuentro también se informó que el PRI avanza en la reorganización de su estructura con miras al proceso electoral de 2027, detallando que fueron renovadas las 20 dirigencias municipales del partido, así como sus sectores, organizaciones y secretarías. Además, fue instalado el Consejo Político Estatal para el periodo 2026-2029.

Cárdenas Valenzuela añadió que se trabaja en la integración de una mesa técnica de la Secretaría de Acción Electoral, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, para preparar las representaciones del partido ante los órganos electorales y en las casillas.

Durante la rueda de prensa, Cárdenas Valenzuela estuvo acompañada por Roberto Padilla Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Sinaloa, y Maribel Chollet Morán, presidenta del partido en Mazatlán.