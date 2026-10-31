Seguridad, drenaje y servicios públicos, las prioridades de Estrella Palacios para su último año de gobierno en Mazatlán

Al cumplir dos años al frente del Ayuntamiento de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que recuperar la tranquilidad del municipio continúa como el principal reto de su administración, por lo que durante el último año de su gestión buscará reforzar la seguridad, además de intensificar los trabajos de drenaje y servicios públicos.

Palacios Domínguez, quien rindió protesta el 31 de octubre de 2024 para el periodo 2024-2027, sostuvo que estas áreas concentrarán las acciones de su gobierno en los próximos meses.

“Vamos a intensificar los trabajos, sobre todo en materia de drenaje y servicios públicos. Nuestra prioridad es la seguridad”, comentó.

Como parte de esta estrategia, la Alcaldesa informó que recientemente sostuvo una reunión con el Secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, para abordar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro, indicó, también se planteó la posibilidad de incrementar la presencia de elementos de la Secretaría de Marina en Mazatlán.

“La seguridad es la prioridad fundamental, porque de ahí se derivan todas las demás actividades, así como el desarrollo y el éxito que puedan tener los comerciantes y las actividades masivas”, declaró.

Aunque se busca fortalecer el despliegue de las corporaciones, Palacios Domínguez señaló que el objetivo es recuperar condiciones de tranquilidad que permitan disminuir la necesidad de mantener una presencia elevada de elementos.

“Lo ideal es que no tengamos tantos elementos aquí, que regrese esa paz y esa tranquilidad que queremos recuperar en Mazatlán”, comentó.

La Alcaldesa destacó el respaldo del Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el envío de personal de seguridad y apoyos destinados a fortalecer las capacidades de la corporación municipal.

“Estamos siendo muy apoyados por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos está enviando, además de elementos de seguridad, apoyos que pronto veremos materializados en el C4 y en equipamiento para nuestra Policía Municipal”, indicó.

A estas acciones, añadió, se sumaría el fortalecimiento de la capacitación de los policías municipales y la integración de grupos especializados para contribuir a reducir la incidencia delictiva.

Además, señaló que uno de los propósitos es que las familias recuperen la confianza para trasladarse por el municipio y visitar sus comunidades y espacios turísticos, entre ellos El Recodo y La Noria.



Prevén ocupación de hasta 80 por ciento en invierno

En materia turística, Palacios Domínguez destacó que durante sus primeros dos años de gobierno se han realizado eventos masivos con saldo blanco, entre ellos el Carnaval y las actividades de Semana Santa y verano.

Para la temporada invernal, dijo que esperan alcanzar una ocupación hotelera de hasta 80 por ciento, aunque algunos establecimientos reportan proyecciones de hasta 90 por ciento.

Mencionó que actividades como el Maratón de Mazatlán y el Ciclotour forman parte de los próximos eventos con los que se busca mantener la llegada de visitantes y promover al puerto.

En cuanto al turismo de cruceros, destacó la coordinación mediante el operativo Código Azul y señaló que durante la semana arribaron alrededor de 21 mil pasajeros, con una derrama económica estimada en 34.4 millones de pesos.

Finalmente, Palacios Domínguez, adelantó que próximamente se anunciará un evento cultural gratuito de gran formato, previsto para el puente del lunes 16 de noviembre, con el que se pretende impulsar la actividad turística y la afluencia de visitantes.