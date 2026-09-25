Seguridad en Mazatlán seguirá reforzándose mientras persista la violencia: Gobernadora

A un mes de asumir el cargo de Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava afirmó que los hechos de alto impacto han disminuido en Mazatlán, aunque sostuvo que la estrategia de seguridad debe mantenerse y reforzarse mientras continúen los episodios de violencia.

Tras su participación en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz que tuvo lugar en el puerto, donde estuvieron presentes representantes de cuatro municipios del sur de Sinaloa, Domínguez Nava señaló que la atención se concentra especialmente en Mazatlán y Escuinapa por la problemática registrada en ambos municipios.

“Hoy cumplimos un mes y lo iniciamos trabajando muy temprano en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz aquí en Mazatlán, donde participan los cuatro municipios del sur”, comentó.

“Estamos en una atención muy puntual de la problemática que se nos ha venido presentando, sobre todo en dos municipios: Escuinapa y Mazatlán. Sinaloa lo que requiere es una atención acelerada en distintos sentidos”, añadió.

La Gobernadora recordó que la semana pasada también se reunió en el puerto con el Gabinete de Seguridad, donde estuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, siendo a partir de ese trabajo, que se ha observado una reducción de los hechos de alto impacto en Mazatlán, además de resultados en detenciones y decomisos.

“Afortunadamente se han venido registrando a la baja los eventos de alto impacto que se venían desarrollando aquí en Mazatlán. También ha habido resultados en detenciones, en decomisos, y no termina la tarea”, declaró.

La mandataria reconoció que la disminución de los hechos de alto impacto no significa que la situación esté resuelta, por lo que aseguró que las acciones de seguridad en Mazatlán y el sur del estado deberán mantenerse y reforzarse mientras continúen los episodios de violencia.

Asimismo, puntualizó que durante la reciente visita a Sinaloa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ésta reiteró el respaldo del Gobierno federal a la estrategia de seguridad en el estado.

Por tal motivo, Domínguez Nava afirmó que su administración continuará con la atención a los municipios del sur, pues Sinaloa requiere respuestas aceleradas en distintos ámbitos.