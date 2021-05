Seguridad pública, asignatura pendiente de la 4T: Gámez Gamboa

La inseguridad que se ha agudizado en diferentes entidades del País es una asignatura pendiente de la Cuarta Transformación y de muchos gobiernos anteriores, dijo el candidato del Partido del Trabajo al diputado federal por representación proporcional de la Primera Circunscripción en el País, Froilán Gámez Gamboa.

“Sonora, en específico el asesinato del candidato Abel Murrieta en Cajeme, de Movimiento Ciudadano (a la Alcaldía), algo que cimbró un poco porque no estamos acostumbrados, y bueno, se ha venido agudizando este tema, digamos que es una asignatura pendiente de la Cuarta Transformación y de muchos gobiernos anteriores”, añadió Gámez Gamboa en entrevista.

“Sobre todo, se tiene que trabajar en materia de aspirar a un Mando Único urgentemente para coordinar todos los esfuerzos, y no estar divididos ni que dependan de uno y de otro y no se coordinen, sobre todo coordinación y ejecución correcta, y sí, la deficiencia de los gobiernos de no entrarle a este tema o entrarle por encimita es como nos tienen gobiernos estatales en estas condiciones”.

El abanderado a legislador federal por la Primera Circunscripción en el País, que comprende Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, añadió que va en el número dos en la lista del PT en esta región de ocho entidades.

Precisó que es de Hermosillo, Sonora, aunque su mamá es de San Ignacio, Sinaloa, y toda su vida ha estado viviendo en la entidad sinaloense, por lo que le tiene un cariño especial.

“Vamos a legislar para todo el País y ahí yo creo que algo muy importante y que sigue pendiente en la Cámara de Diputados es el Mando Único para el tema de seguridad, falta mucha coordinación entre las distintas corporaciones policiacas”, enfatizó.

“Y a lo mejor nos va a tocar entrarle a ese tema, que creo va a ser muy relevante parta poder darle una estabilidad y un orden a lo que es el sistema policiaco en el País, además de lo que Iliana les compartió de Hambre Cero (apoyar con alimentación a quienes viven en zonas más vulnerables), el tema de pensiones va a ser relevante, hay una generación que hoy no aspira a tener una pensión digna, una generación tanto de adultos mayores como los jóvenes que venimos hoy en día trabajando y que no vamos a aspirar a lo que antes se creía, llegar a una vejez con una buena jubilación”.

Recordó que hay una reforma pendiente de bajar las semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se tiene que trabajar en ese tema.

“Igual en los recorridos que he hecho por los ocho estados que están dentro de esta Circunscripción hay una petición del sector religioso de bajar la luz eléctrica a las iglesias o a donde se den los servicios de culto, ya que están en un rubro como si fueran comercios, la gente tiene que estar en lugares donde puedan expresar sus cultos religiosos, hay que apoyarles también a ellos”, continuó.

”Hay muchas necesidades en todos lados, tenemos que estar ahí apoyando a la gente”.