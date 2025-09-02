Seguridad y desarrollo, los pendientes de Sheinbaum en Sinaloa, señala Sergio Rojas

Tras el informe de los primeros 11 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en México, el empresario industrial de Mazatlán, Sergio Rojas Velarde, consideró que la seguridad para Sinaloa es el gran pendiente de la administración.

La seguridad, dijo, es un reto para garantizar inversión y crecimiento en la entidad y el País.

“Mexico tiene una gran oportunidad de crecimiento, pero debe resolver grandes retos de infraestructura, agua y seguridad, primordiales, para que lleguen a establecerse muchas empresas al País”, sostuvo.

“Este tema de la seguridad garantiza las inversiones en el País y sobre todo en nuestro puerto. El tema de seguridad sigue siendo el principal reto”.

Además, Rojas Velarde señaló que urge que se mejore la infraestructura carretera, moderna y expandida, al igual que la ferroviaria, para poder competir.

En el tema energético, expuso que persiste un rezago significativo porque hay muchos proyectos detenidos para la construcción de líneas de sumistro constante y suficiente con las empresas, especialmente las que están llegando al País y prioritariamente en Mazatlán, que se está consolidando con parques industriales.

El empresario señaló también que hacen falta más créditos accesibles para las pequeñas y medianas empresas; y agregó que debe darse mayor inversión en más áreas verdes y espacios públicos que mejoren la calidad de vida.

Por último, Rojas Velarde reconoció entre los avances presentados en el informe del actual gobierno, la reducción de los índices de pobreza y que cada vez se creen nuevos programas sociales.