$!Seguridad y mejor sueldo reclaman fumigadores y vectores en protesta de brazos caídos en Mazatlán

Más de 500 trabajadores que reparten abate y fumigan contra el dengue en Mazatlán están en paro laboral por segundo día, confirmó el líder del sindicato, José Luis Chávez Chinchilla. En pliego petitorio, los trabajadores del sector Salud del área de vectores señalaron que decidieron parar labores por una serie de carencias e inseguridad con las que han tenido que trabajar, tanto en la ciudad como en la zona rural, expuso el secretario general de la Sección 80 del Sindicato de Salud. “Estamos reunidos porque ya tenemos varios meses tratando de resolver ciertos problemas, ciertas problemáticas de los compañeros, la cual no hemos tenido una respuesta favorable”.

Dijo que desde el viernes pasado le hicieron llegar al Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo y al coordinador estatal del IMSS Bienestar, Julio César Quintero, las peticiones laborales pendientes. “El pliego petitorio, en donde le señalamos cuáles son las carencias y LAS demandas más sentidas de los compañeros en este momento, porque queremos que ya sean resueltas a la brevedad. Son de suma importancia y creo que ya no se le puede dar tanto tiempo como hasta el día de hoy”. Chávez Chinchillas sostuvo que están luchando por una recodificación. “Se han dado recodificación al personal de enfermería, al de trabajo social, a los químicos. Pero en el caso de vectores, no se ha hecho desde hace muchos años. Lo cual los compañeros realizan una labor no acorde a su código, por lo cual ganan menos, perciben menos salario de que de que deberían de percibir. Pues eso eso es muy importante”.

Otro tema, agregó, es el concepto 30 de alto riesgo. “Los compañeros al laborar en la en los tanto en la zona rural como en la zona urbana, corren riesgo, Entonces, hay un concepto que se debe de pagar económicamente y también se les otorgan días para que tengan días de descanso”. Comentó que este tipo de solicitudes ya las han expuesto y solo les dicen que se debe a la falta de recursos para completar. En cuanto a la dotación de vehículos nuevos, dijo que de cuatro asignados, solo dos llegaron a este sector de Mazatlán. ”Nos dotaron de vehículos. Sin embargo, nomás llegaron, por ejemplo, en el caso de Mazatlán fueron cuatro vehículos y solamente llegaron dos. Entonces, otros dos quedaron en otras áreas y mientras el personal anda en unidades en mal estado fumigando o abatizando. ”Hay compañeros que se van a elaborar en vehículos que no están en buen estado. Les falta mantenimiento”.