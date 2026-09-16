$!Seguridad y tranquilidad predominan en desfile por la Independencia de México en Mazatlán

En un marco de mucha seguridad y control de los asistentes transcurrió el desfile de la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México, en la Avenida del Mar en Mazatlán. Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad, rescate y auxilio acompañaron a las diferentes instituciones que participaron en el tradicional desfile del 16 de septiembre.

La parte final del recorrido se ubicó sobre el paseo costero y Avenida de los Deportes, lugar en el que todos los que participaron bajaron al culminar el trayecto que inició en Playa Norte a la altura del Hotel Hacienda. La afluencia sobre el final fue poca, prácticamente los asistentes eran familias que recibían a sus hijos. Poco antes de las 9:00 horas fueron arribando las diferentes corporaciones de seguridad tanto locales, estatales como nacionales encabezadas por las Fuerzas Armadas de México.