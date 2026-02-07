$!Seis mujeres privadas de la libertad concluyen el bachillerato en el penal El Castillo, en Mazatlán

Seis mujeres privadas de la libertad del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, culminaron sus estudios de nivel bachillerato como parte de un programa educativo enfocado en la reinserción social.

El esquema es impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el apoyo de la Academia Global México, y busca romper el ciclo de reincidencia a través de la educación y el desarrollo de habilidades.

Durante una ceremonia de graduación, se reconoció el esfuerzo de las seis participantes, quienes integran la primera generación del programa en la comunidad femenil del penal. El modelo se centra en la transformación del pensamiento, el fortalecimiento de capacidades clave y la construcción de bases para una vida productiva.

El director de la Academia Global México, Nelson Amparán, calificó el evento como histórico al tratarse del arranque formal de este programa en Sinaloa, con la expectativa de que pueda extenderse a la población varonil y a otros centros penitenciarios del estado.

Por su parte, el director de Prevención y Reinserción Social, César Ramírez Huerta, señaló que la graduación va más allá de la entrega de certificados, al reconocer la decisión de apostar por la disciplina y la educación como una vía real para cambiar el rumbo de vida. Asimismo, invitó a las egresadas a continuar con estudios de nivel licenciatura.