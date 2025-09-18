$!Semáforos descompuestos desatan caos vial en avenidas de Mazatlán

MAZATLÁN._ El caos vehicular se ha convertido en un problema para automovilistas y peatones que transitan en dos de los cruceros más concurridos de Mazatlán, debido a semáforos que permanecen fuera de servicio desde hace casi cuatro días sin que hasta el momento hayan sido reparados.

Uno de los cruces afectados es el de la avenida Rafael Buelna con avenida Las Torres, en el Infonavit Playas, donde, pese a la descompostura, al menos se puede observar la presencia de un agente de Tránsito Municipal tratando de ordenar el paso vehícular y prevenir accidentes.

Sin embargo, durante las horas de mayor afluencia vehicular en una de las arterias principales de la ciudad, la labor manual resulta insuficiente generando largas filas de espera, así como también cuando cae la noche y el elemento de tránsito es imperceptible por los conductores.