$!Semáforos descompuestos desatan caos vial en avenidas de Mazatlán

MAZATLÁN._ El caos vehicular se ha convertido en un problema para automovilistas y peatones que transitan en dos de los cruceros más concurridos de Mazatlán, debido a semáforos que permanecen fuera de servicio desde hace casi cuatro días sin que hasta el momento hayan sido reparados.
Uno de los cruces afectados es el de la avenida Rafael Buelna con avenida Las Torres, en el Infonavit Playas, donde, pese a la descompostura, al menos se puede observar la presencia de un agente de Tránsito Municipal tratando de ordenar el paso vehícular y prevenir accidentes.
Sin embargo, durante las horas de mayor afluencia vehicular en una de las arterias principales de la ciudad, la labor manual resulta insuficiente generando largas filas de espera, así como también cuando cae la noche y el elemento de tránsito es imperceptible por los conductores.
El segundo caso es un poco más riesgoso y es el que se presenta en el cruce de la avenida Santa Rosa con avenida Mazatlán, donde además de la falla del semáforo, no se cuenta con personal de Tránsito regulando la circulación.
Esta situación ha provocado embotellamientos, maniobras peligrosas de los conductores que buscan avanzar, así como un aumento en el riesgo de accidentes viales o atropellamientos.
Vecinos y conductores que circulan por la zona han señalado que la problemática no es nueva, pero que en esta ocasión llama la atención la tardanza por reparar la falla, lo cual resulta preocupante al ser avenidas de alto flujo vehicular.
Hasta el momento no hay información oficial sobre cuándo podrían quedar restablecidos los dispositivos, incrementando la inconformidad de la ciudadanía, por lo que ante el panorama se recomienda a los mazatlecos circular con extrema precaución por estas avenidas y ceder el paso en la medida de lo posible.