Semar y Profepa revisan negocios y analizan la Laguna del camarón por aceite derramado: Ecología

La directora de Ecología Municipal, Monserrat Cortés Echeagaray, dijo que los inspectores de Ecología municipal acudieron al lugar donde se detectó la gran mancha de hidrocarburo sobre el cuerpo de la Laguna del Camarón e inmediatamente lo reportaron a la Profepa y Semar.

La funcionaria municipal descartó que en una primera revisión de su personal se haya dado con los responsables.

“Atendimos en el mismo momento fue uno de los inspectores hizo el recorrido con todas las empresas de ahí para observar si había alguna descarga, no se encontró nada. Sin embargo pasamos la denuncia a la Profepa y Semar”.

Expuso que su personal no pudieron detectar la descarga del aceite, sin embargo continua el operativo de revisión para detectar si cuentan con los permisos.

“No se pudo detectar el origen sin embargo nosotros continuamos con el operativo con todas las empresas y también estamos pendientes que todos tenga sus permisos ambientales”.

Están visitando a todos los comercios, insistió Cortés Echeagaray, desde los hoteles, agencias de autos, hospitales, restaurantes, supermercados, entre otros que se encuentran asentados alrededor de la Laguna del Camarón porque deben tener permisos y estar regulados.

Comentó que la Secretaria de Marina y la Profepa absorbieron la investigación con el área de atención a hidrocarburos, luego de que investigadores de la UNAM aseguraron que si descargaron aceite a la Laguna del Camarón.

Agregó que se está investigando a todos los negocios y locales comerciales porque deben contar con sus permisos.

Comentó que con el programa Mazatlán te quiero limpio ha permeado en la sociedad y colectivos civiles aumentando la participación para recoger la basura o desechos en este tipo de pulmones de la ciudad.