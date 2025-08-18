Semarnat no sancionará a Gobierno de Sinaloa por podar mangle

MAZATLÁN._ La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no sancionará al Gobierno de Sinaloa por cortar árboles de mangle del arroyo Jabalines, en Mazatlán, pese a que es área natural protegida.

El delegado de la dependencia, Renato Ocampo Alcántar detalló que ni siquiera tuvieron que solicitar un permiso, sólo avisar de la intervención al basarse en la Ley de Protección Civil.

“No le dimos permiso, lo que ellos metieron a la Semarnat es un aviso de intervención de parte del arroyo, por motivos de posibles inundaciones y afectaciones a la población en general, basados en la Ley de Protección Civil, no es un permiso”.

El artículo 87 de dicha normativa establece que en el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, deben determinar la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.

Con las lluvias del pasado 7 de agosto, al menos 179 familias resultaron afectadas por inundaciones, particularmente en el fraccionamiento Jacarandas.

Cuatro días después, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se comprometió a solicitar los permisos ante Semarnat para podar el mangle, como una medida para evitar desbordamientos. Los sitios de mangle están clasificados como áreas naturales protegidas, respaldados por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Diversas de sus especies están catalogadas como amenazadas en el listado de especies nativas de México de flora y fauna en riesgo, de la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat.