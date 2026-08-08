$!Semarnat plantea intervención integral para mejorar desfogue del Arroyo Jabalines

MAZATLÁN._ Ante los problemas de inundación que se han presentado en Mazatlán, la solución para el Arroyo Jabalines no debe limitarse al retiro de mangle, sino a contemplar una intervención integral que permita recuperar su cauce y mejorar la salida del agua hacia el Estero del Infiernillo. Así lo expresó Renato Ocampo Alcántar, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa, quien señaló que el sistema conformado por el Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo tiene una función importante para el desfogue de los escurrimientos provenientes de buena parte de la zona norte de Mazatlán, por lo que consideró necesario revisar las condiciones en las que actualmente se encuentra. Ocampo Alcántar explicó que el Arroyo Jabalines cumple una función importante como vaso regulador para el desfogue del agua proveniente de la zona norte del puerto, sin embargo, ante los años transcurridos sin trabajos importantes de mantenimiento, consideró necesario evaluar las condiciones actuales del cauce para determinar las acciones requeridas, entre ellas labores de limpieza, retiro de azolve y dragado. “Es importante el vaso regulador del Arroyo Jabalines para la salida de agua de toda la parte norte de Mazatlán. En algún momento se hizo un dragado muy importante, pero estamos hablando de 2011. Quiere decir que hace 15 años no se draga el Estero del Infiernillo y tiene mucho azolve y mucha basura”, dijo.

El funcionario relacionó las condiciones actuales del cauce con los problemas de desfogue que se presentan durante episodios de precipitaciones intensas y señaló que las recientes inundaciones volvieron a evidenciar la necesidad de atender esta zona. “La inundación que se vivió aquí en Mazatlán hace días fue muy importante; yo no la había visto a ese nivel. El tema no es ir a tirar mangle, el tema es que le demos cuerpo a todo el estero del Infiernillo para que esa agua pueda salir”, expresó. “Hay otras soluciones que son más integrales que solamente ir a quitar el mangle”.

El representante de la Semarnat en Sinaloa explicó que para determinar las acciones necesarias deberán realizarse los estudios correspondientes, de manera que cualquier trabajo esté técnicamente sustentado y permita mejorar la capacidad hidráulica sin ocasionar daños innecesarios al ecosistema. Asimismo, mencionó que entre las acciones que podrían requerirse se encuentra el retiro de basura, desazolve y recuperación del cauce por donde debe circular el agua hasta encontrar salida hacia el Puente Juárez. “La idea no es agarrar un machete y estar tumbando todo el mangle. Eso no puede ser. Pero si en el cauce que se le tiene que dar hay un poquito de mangle, entonces se tendrá que hacer lo necesario”, declaró.

El delegado insistió en que una eventual intervención no significa eliminar indiscriminadamente la vegetación existente, sino encontrar un equilibrio entre la conservación ambiental y la protección de las familias que habitan alrededor de estos cuerpos de agua. Por otro lado, Ocampo Alcántar señaló que otro elemento que debe considerarse es el crecimiento que Mazatlán ha registrado alrededor del Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo. En este sentido, explicó que actualmente ambos cuerpos de agua se encuentran prácticamente dentro de la mancha urbana y rodeados por viviendas y fraccionamientos, situación que obliga a considerar tanto su importancia ecológica como su función para el manejo de los escurrimientos. “¿Es parte de un ecosistema el Arroyo Jabalines? Sí, y entonces hay que cuidarlo, pero hay que cuidar también a la ciudadanía que está alrededor. Aquí lo importante es que tenemos que privilegiar la seguridad de los ciudadanos sin hacer el menor daño al ecosistema. Eso es lo importante, buscar el equilibrio”, manifestó.