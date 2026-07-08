Semarnat prioriza condicionantes que salvaguarden derechos de comunidades en Ohuira

El desarrollo económico no debe pelearse con el ecológico, aclaró Rigoberto Ocampo Alcantar, delegado de la Semarnat en Sinaloa ante el rechazo a la planta de amoniaco en Topolobampo.

Y es que a partir de que se conociera del proyecto de la industria de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman AG, dedicada a la ingeniería y producción de petroquímicos, de buscar instalarse en la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, con una planta para producir 2 mil 200 toneladas diarias de metanol y amoniaco, de supuesta baja emisión de carbono, con una inversión de mil 250 millones de dólares, respaldada por el Banco de Reconstrucción de Alemania mediante una garantía del gobierno alemán y un grupo de instituciones financieras internacionales apoyados por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Las comunidades y grupos ecologistas iniciaron una lucha por revertir un daño ambiental inminente, no solo a la laguna, la tierra y el aire del que han vivido por generaciones. Así que pararon su construcción para que la Secretaria Federal responsable de velar por la protección del medio ambiente revise los permisos y riesgos que temen vendrán en lo sucesivo, así como ya ocurrió con el mega proyecto turístico en Mahahual “Perfect Day”, ubicado en Quintana Roo, y que la instancia federal lo rechazó por las consecuencias que representaba al entorno y comunidades aledañas.

Rigoberto Ocampo Alcantar, delegado federal en Sinaloa de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que aún revisan el mega proyecto de producción de amoniaco de Topolobampo buscando la manera de que convivan ambas cosas sin cheques en blanco, el desarrollo económico y el desarrollo ecológico.

“Se busca que convivan ambas cosas, y que sobre todo se salvaguarden los derechos de los indígenas también y como lo dijo la secretaria Alicia Bárcena, una manifestación de impacto ambiental no es un cheque en blanco. Se tienen que cumplir muchas condicionantes”, recalcó.

Ocampo Alcantar contextualizó que ha sido importante la intervención de la Semarnat, como lo pidieron los habitantes, porque es un proyecto ya muy avanzado que cuenta con los permisos de Manifestación de Impacto Ambiental, pero que siguen siendo revisados meticulosamente.

“Se siguen haciendo los trabajos de acercamiento con las comunidades de indígenas que están inconformes, pero como dijo la Presidenta, es un proyecto que ya estaba muy avanzado, que tienen todos los permisos en regla”.

“Nosotros como Semarnat, y lo ha hecho la Secretaria Alicia Bárcenas, se están haciendo las revisiones necesarias para poder salvaguardar a la población y es muy importante de nuevo, el desarrollo económico no está peleado con el desarrollo ecológico y entonces salvaguardando todas las normas que se tienen, pues seguramente se debe de poder construir en cualquier parte como se está haciendo ahí”.

Entonces, insistió que la Semarnat ha sido muy vigilante y continuará con las negociaciones entre la empresa y con la comunidad que solo pide respeto a sus derechos, para lograr consensos y exigir con las normas ambientales en mano más condicionantes, de ser necesarias.

“Estamos en pláticas con la empresa, en pláticas con el grupo de la comunidad de Topolobampo, estamos trabajando en conseguir los consensos necesarios”.

Incluso hizo hincapié que se ha tenido la intervención de cámaras empresariales que han dado sus opiniones del por qué es importante la planta de amoniaco, siendo Sinaloa uno de los principales productores de alimentos en el país.

“Sobre todo de granos y es muy importante que tengamos agroquímicos y que tengamos fertilizantes y que tengamos amoniaco. Siempre se ha importado. Entonces, ahora tener esto en un camino de la autosuficiencia alimentaria para México, pues eso es muy importante, la verdad”.

Descartó que a la fecha, la Secretaria haya encontrado irregularidades en los permisos, pero se continuará la inspección:

“Se tienen que cumplir muchas condicionantes y pues hasta ahorita la planta este GPO ha cumplido con los condicionantes que se le han puesto, pero pues la Semarnat siempre estará vigilante de que esas condicionantes y si es necesario alguna más, pues se tienen que cumplir”.

“Hasta ahorita es un proceso, te voy a ser claro, es un proceso en donde nosotros estamos muy vigilantes, pero es un proceso de inspección que se está llevando en la Ciudad de México porque la manifestación de impacto ambiental, que es la aprobación del trabajo se hace en México por la magnitud del proyecto, Entonces, nosotros nada más somos coadyuvantes como oficina estatal y estamos al pendiente y coadyuvantes en materia de información de lo que se necesite y las negociaciones y el trabajo que se está haciendo se está haciendo en la Ciudad de México directamente por la secretaria y las diferentes subsecretarias”, puntualizó.

Descartó que los representantes de los pueblos indígenas estén en las mesas de revisión que se desarrollan en la ciudad de México con la empresa y funcionarios de la Secretaria Federal.

“No, están acá, y nosotros vamos y los vemos y platicamos y ha habido videoconferencias y se están estableciendo las mesas que dijo la secretaria, se está trabajando permanentemente en que el proceso se logre en una conciliación en ambas partes para que todos pongan un poquito de su parte y que pueda buscarse una solución, como dijo la presidenta, en donde todos ganen, donde todos obtengan algo de beneficio”, finalizó la entrevista a Noroeste el funcionario Federal.