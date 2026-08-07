$!Semarnat suspende operativo en Playa Pinitos ante resistencia, pero advierte: ‘Vamos a recuperar este espacio’

Entre momentos de tensión, reclamos de turistas y resistencia de prestadores de servicios, autoridades federales, estatales y municipales suspendieron este viernes un operativo de inspección y ordenamiento en Playa Pinitos, al considerar que no existían las condiciones para continuar con la intervención sin que la situación pudiera escalar. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que las acciones continuarán y que se procederá conforme a la ley para recuperar los espacios que, asegura, están siendo ocupados de manera excesiva por prestadores de servicios que sobrepasan el número de sombrillas permitido en sus autorizaciones. Así lo dio a conocer el delegado de Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, quien Renato Ocampo Alcántar, delegado de Semarnat en Sinaloa, reconoció que en ese momento no existían condiciones para continuar con la inspección y explicó que se optó por privilegiar el diálogo antes que recurrir a una intervención que pudiera provocar una confrontación.





“Es bien importante aclarar que este es un espacio público y desgraciadamente cuando una institución quiere poner orden, pues se encuentra con resistencias. Sin embargo, la institución debe ser persistente para poder encontrar e imponer el orden”, comentó. “Lo que vamos a hacer es actuar bajo la ley, de tal manera que podamos recuperar este espacio. Y lo vamos a recuperar. Yo me comprometo a que este espacio se recupere. Vamos a recuperar el espacio para todos los mazatlecos”, agregó. Ocampo Alcántar mencionó que actualmente existe un problema de ocupación en Playa Pinitos, pues si bien hay prestadores que cuentan con permisos para instalar y rentar sombrillas, estos establecen cantidades específicas que, aseguró, no están siendo respetadas. En el operativo participaron personal de Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como elementos de la Guardia Nacional y autoridades municipales de Oficialía Mayor, quienes arribaron de manera sorpresiva a Playa Pinitos para verificar el cumplimiento de los permisos.





Sin embargo, la intervención encontró resistencia de algunos prestadores y reclamos de turistas que utilizaban las sombrillas para protegerse del intenso sol, generándose momentos de tensión que llevaron a las autoridades a detener las acciones. En este sentido, el funcionario mencionó que previo a la llegada de las autoridades, los prestadores ya se encontraban preparados para la inspección e incluso señaló que turistas habrían sido instruidos para manifestarse en contra de las acciones. “Ya estaban preparados e instruyeron a los turistas para que actuaran en consecuencia. Y nosotros como autoridad no podemos violentar el asunto. Somos autoridades federales y sabemos que tenemos que hacer las cosas como debe de ser”, dijo. “Si no hay condiciones ahorita, lo entendemos, ya que no somos una autoridad que vaya en contra de los lineamientos, pero se va a hacer entrar en razón al prestador de servicio”, añadió.





Pese a la presencia de elementos de seguridad, el delegado de Semarnat sostuvo que la intención no era utilizar la fuerza para continuar con el operativo, destacando que las autoridades federales deben conducirse mediante el diálogo y bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal, por lo que finalmente se determinó no continuar con la intervención. Aunque no precisó cuándo regresarían las autoridades a Playa Pinitos, aseguró que el ordenamiento continuará y que buscarán hacer respetar las condiciones establecidas en los permisos. Uno de los puntos que Ocampo Alcántar buscó aclarar es que las acciones de ordenamiento no significan que habitantes o turistas tengan prohibido colocar sus propias sombrillas en la playa. Por el contrario, explicó que cualquier persona puede llegar con su paraguas o sombrilla y utilizarla para protegerse del sol, debido a que se trata de un espacio público.





El problema, señaló, ocurre cuando los prestadores de servicios colocan una gran cantidad de sombrillas destinadas a la renta y terminan ocupando áreas que deberían permanecer disponibles para el resto de los usuarios. “Para eso es la playa pública, para que todos los ciudadanos, turistas y ciudadanos, nosotros los mazatlecos, los sinaloenses, podamos venir con nuestra paraguas y poderla poner. El problema es que conforme se van sembrando estas sombrillas que rentan, ya no te permiten hacerlo”, explicó. Por tal motivo, el delegado consideró que esta práctica provoca que los prestadores terminen apropiándose de espacios que pertenecen a todos los ciudadanos. Turistas reclaman falta de sombra La postura de las autoridades contrastó con la de algunos visitantes que se encontraban este viernes en Playa Pinitos, quienes expresaron su inconformidad ante las restricciones para la instalación y renta de sombrillas. Nancy Hernández, turista procedente de San Luis Potosí, cuestionó que se busque limitar el número de sombrillas disponibles cuando existe una alta demanda por parte de las familias que acuden a esta zona.





Hernández explicó que acudió acompañada de un grupo de ocho personas y manifestó principalmente su preocupación por los menores, al considerar que no pueden permanecer expuestos durante largos periodos a la intensidad del sol. “Yo no voy a exponer a los niños a un sol extremo, porque no hay aquí dónde cubrirnos”, expresó. La visitante consideró que, si el problema consiste en que determinados prestadores exceden la cantidad permitida, las autoridades deberían buscar alternativas para ampliar la oferta de manera ordenada. “Si nada más le permite a una persona rentar 10, pues entonces, ¿por qué no permiten a 10 personas poder ingresar para rentar otras 10 y 10? Porque somos mucha gente que necesitamos”, cuestionó.





Incluso consideró que, si las autoridades pretenden reducir la presencia de prestadores, deberían existir alternativas de infraestructura que permitan a los visitantes refugiarse del sol sin necesidad de rentar una sombrilla. Una postura similar expresó Flor María Sáenz, visitante originaria de Chihuahua, quien manifestó su inconformidad por las restricciones que, aseguró, han encontrado para ingresar al mar durante su estancia en Mazatlán. “No se me hace justo para nada que estén cerrando las playas, se supone que todos venimos a disfrutar de las playas”, señaló. La turista explicó que desde el día anterior habían encontrado restricciones en algunos puntos de la costa por la presencia de un cocodrilo y que Playa Pinitos representaba una de las alternativas disponibles para que los menores pudieran acercarse al mar. “Desde ayer no nos dejan meternos a las playas. O sea, no puede ser posible. Aquí es únicamente donde nos dan chance, los niños vienen a disfrutar”, expresó. El propio Ocampo Alcántar, reconoció que la situación registrada este viernes ocurre en un contexto particular, debido a las restricciones implementadas en un sector de la franja costera por la presencia de un cocodrilo. El delegado de Semarnat explicó que algunos turistas con los que dialogó señalaron que esta situación los había llevado a concentrarse en Playa Pinitos y que, al acudir acompañados de menores, requieren espacios donde protegerse del sol.



