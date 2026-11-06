Senadora cuestiona seguridad en Mazatlán tras colocación de cabeza humana en Palacio Municipal

MAZATLÁN._ La colocación de una cabeza humana en el Palacio Municipal de Mazatlán representa un hecho grave que pone en duda la capacidad de las autoridades para proteger a la ciudadanía, consideró la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos.

En su visita este viernes a Mazatlán, Sánchez Ramos cuestionó que delincuentes pudieran ingresar a la sede del Ayuntamiento para dejar restos humanos y señaló que lo ocurrido genera preocupación sobre la seguridad de las familias en sus colonias.

“Creo que lo que está pasando en Mazatlán es terrible. A mí me parece terrible lo que se acaba de vivir en la Presidencia Municipal. Díganme en qué manera unos delincuentes entran a la Presidencia Municipal y pueden dejar una cabeza”, expresó.

“Si la Presidencia Municipal no tiene seguridad, ¿qué pasa a uno en la colonia y en la casa?”.

La legisladora sostuvo que este hecho registrado el pasado 27 de octubre envía un mensaje delicado sobre las condiciones de seguridad en el puerto y lo vinculó con sus críticas a la presencia y los resultados de las autoridades municipales, acusando una falta de actuación del gobierno de Mazatlán.

“Yo creo que es un mensaje muy delicado. Hay una ausencia del Gobierno municipal en Mazatlán”, manifestó.

La Senadora describió las consecuencias de la violencia a partir de los homicidios, las desapariciones, el temor a transitar por las carreteras y las afectaciones a quienes han tenido que cerrar sus negocios.

“Aquí se están perdiendo vidas todos los días. Aquí están desapareciendo todos los días. Aquí hay mamás buscando a sus hijos porque no los encuentran”, declaró.

Además, expresó especial preocupación por la situación de los jóvenes y cuestionó la respuesta de las instituciones responsables de investigar los delitos y procurar justicia, considerando que recuperar la seguridad requiere aplicar la ley, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que las denuncias deriven en investigaciones efectivas.

En lo que respecta al despliegue federal, Sánchez Ramos manifestó respeto por las Fuerzas Armadas y dijo que, ante las condiciones actuales, considera necesaria su presencia en Sinaloa.

Sin embargo, advirtió que la permanencia de elementos federales debe acompañarse de una discusión sobre la capacidad de las corporaciones locales para asumir la protección de la población cuando esos refuerzos se retiren.

“Yo tengo gran respeto para las Fuerzas Armadas y me duele voltear y ver por todos lados el Ejército, pero los prefiero aquí, de veras, los prefiero, pero ¿qué va a pasar cuando se vayan esos 20 mil elementos? ¿Cuál va a ser nuestra policía? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Ni siquiera se están planteando, ni siquiera están pensando en eso”, dijo.

“Nadie está pensando en qué van a hacer porque, ojo, anuncian la llegada de elementos, pero nunca te dicen los que se van; cada que llegan, otros se retiran”.

Finalmente, Sánchez Ramos expresó preocupación por la afluencia que pudieran registrar Carnaval y Semana Santa ante los hechos de violencia, por lo que planteó que la recuperación de la confianza en Mazatlán está ligada a la respuesta de las autoridades en seguridad y procuración de justicia.

“La verdad es que hay dos fechas importantes para el turismo. Durante los últimos dos años, dos fechas importantes que se llenaba, pues era el Carnaval y la Semana Santa, pero pues con todo lo que está pasando ahorita, la verdad es que sí me preocupan esos números. La verdad es que vamos a ver cómo las cosas se van poniendo”.