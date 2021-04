Muchos senadores votaron a favor, de inicio, antes de percatarse de que era una nueva adición que nadie conocía de ampliar durante 2 años más el periodo de 4 años del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si no se corrige en la Cámara de Diputados se recurrirá a todos los recursos legales en el país para hacerlo , dijeron los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong.

En conferencia de prensa este fin de semana en Mazatlán a donde acudieron para dar su respaldo a Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Vamos por Sinaloa, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como a los demás candidatos de dicha fórmula, la Senadora priista y ex Secretaria de Turismo federal, Ruiz Massieu recordó que normalmente se dan a conocer normalmente se dan a conocer las reservas y se permite que todos los grupos parlamentarios puedan conocer lo que se va a presentar para poderlo analizar y valorar.

“Ese no fue el caso en esta ocasión, no se conocía que se iba a presentar la reserva y no se conoció el texto de lo que se iba a proponer, es por eso que muchos senadores no solo del PRI; del PAN, de otros grupos parlamentarios de inicio emitieron un voto a favor porque todos los que habíamos venido trabajando en esta reforma habíamos decidido respaldar las leyes secundarias de la reforma constitucional que ya habíamos aprobado hace un año, y muchos senadores votan a favor de inicio, antes de percatarse que era una nueva adicción que nadie conocía”, añadió la secretaria de las comisiones de Gobernación, Justicia y Jurisdicción.

“Y ahí es donde viene lo que explicaba el Senador Osorio, se cierra el tablero antes de que se puedan modificar los votos de muchas senadoras y senadores, incluso pues violentando no sólo lo que dice el Reglamento del Senado, sino la práctica misma de cómo se desarrollan estas sesiones, que estábamos haciendo a distancia, por cierto, en donde la secretaría va preguntando a cada senador el sentido de su voto y aquí eso no se hace, entonces se tomaron la decisión muy rápida de un texto que no se conocía y por eso hay una diferencia de votos, en el PRI por supuesto”.

Lo anterior, continuó, porque unos iban en la dinámica de votar a favor, otros estábamos buscando el texto para saber qué era lo que se estaba poniendo a consideración y otros ni siquiera tuvieron tiempo de emitir su voto, lo mismo le pasó a algunos senadores de Acción Nacional y de otros partidos.

“Entonces yo creo que lo que hay que estarnos preguntando es por qué se mete esta reforma y esta adicción y no por qué la oposición, que no tenía que dar su voto o no darlo, es decir, la mayoría sóla (la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional y alados) hubiera tenido los votos suficientes para aprobar esta reforma, lo que hay que preguntarnos es por qué meten la reforma, no la oposición si pudo haber hecho una cosa distinta porque la verdad no estaba en nuestras manos”, reiteró.

“Nosotros lo que sí hemos manifestado primero el rechazo a ese procedimiento que violenta la Constitución, la Ley y el Reglamento del Senado, sino que también estaremos buscando primero, el que la Cámara de Diputados corrija, y una vez terminado ese proceso legislativo, si se aprueba como está en la Cámara de Diputados buscar agotar todos los recursos legales en nuestro país para poder rectificar esta situación que creemos que atenta contra la constitución”.

Por su parte el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó que para quienes han querido señalar a la oposición les dice que a lo mejor no están enterados o informados con la simple mayoría de quienes votaron a favor lograron esa modificación, no se requerían las dos terceras partes, no necesitaban el voto de la oposición.

“Y como lo he explicado, es una bola rápida que meten al final y que causa confusión y bueno, no hay ni siquiera oportunidad de cambiar nuestro sentido del voto que quienes habíamos acordado que íbamos a votar toda la reforma porque se había hecho un gran trabajo encabezado por Claudia Ruiz Massieu de modificaciones a las leyes secundarias del Poder Judicial bueno, se había decidido apoyar esta reforma y así lo veníamos haciendo con las siete leyes que se había votado y no se da uno cuenta cuando leen de manera muy rápida, se vota”, continuó Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación y ex Gobernador del estado de Hidalgo.

“Nuestro grupo alerta, algunos hicimos abstención, pero esto ya no hay modificación al voto, cierran el tablero virtual y ésto ocasiona que se queden los votos como se quedaron, no necesitaban ningún sólo voto de ningún otro partido político, ellos solitos podían hacer esta modificación”.

También dijo que sí escuchó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice n o haber sabido al respecto, que fue una propuesta de un Senador del Partido Verde Ecologista y que seguramente había el acuerdo con el grupo mayoritario de Morena.

“Creo que vale la pena hacer una reflexión al respecto, yo creo que este es un tema muy trascendente y yo estoy seguro que en este momento ya vi que dieron la cara en la Corte, ya vi que dijeron que no tenían nada que ver al respecto, yo creo que estos días permitirán hacer una reflexión de lo que le conviene a la Corte y por supuesto que tiene trascendencia para el país”.