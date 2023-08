La vinculación a proceso el martes contra del ex Presidente Municipal Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres y otros ex funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán es una prueba de que se está avanzando, por aquellos que tenían duda de esto no iba caminar nunca, que se iba postergar, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin. ”Se está avanzando por aquellos que tenían duda en el tema de que esto iba ser algo que no iba caminar nunca, que se iba a postergar, yo creo que el ritmo que lleva es algo adecuado para los que están pendientes de este tema, pues son procesos”, añadió.

”Es el resultado de estos mecanismos judiciales que se llevan y como tal obviamente estaremos viendo más cosas en ese sentido, comparecencias, etcétera, esto continúa y no es sorpresa, es algo que en lo particular se esperaba”, dijo. El proceso por el caso de las luminarias Fue el miércoles cuando Benítez Torres y el ex Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, fueron vinculados a proceso como presunto responsable del delito de desempeño irregular de la función pública por la adquisición de luminarias a la empresa Azteca Lighting tanto por el contrato de 198 luminarias por 34.7 millones de pesos en total, como por el contrato por 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos. También fueron vinculados a proceso por el contrato de las 198 luminarias el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento, Javier Lira González; el ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura y el ex Director de Obras Públicas Municipales, José Daniel Tirado Zamudio, de acuerdo con lo que se dio a conocer de manera pública.

Al respecto el actual Alcalde de Mazatlán dijo ser muy respetuoso de las instancias y no conoce en sí los mecanismos internos que están llevando. ”Las evidencias en el tema depende de qué se le esté acusando específicamente en el expediente, pero si tú me dices es un proceso de las lámparas que no se licitó, sí pues es una prueba que no se licitó, o que no se tenía presupuestado, pues sí, ahí está, no está presupuestado, pero no es en sí, yo desconozco el expediente”, reiteró González Zataráin. ”La verdad el proceso ha sido muy rápido, ustedes me preguntaban ayer del estadio (Teodoro Mariscal) cuánto tiene y ahí está, hay muchos así que tienen 8 o 10 años, entonces ha sido dentro de lo que cabe un proceso rápido”.