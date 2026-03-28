$!Señala ambientalista falta de planeación con la tala de árboles en el Parque Lineal de Mazatlán

Como una muestra de falta de planeación urbana calificó una ciudadana ambientalista la decisión de talar cerca de 17 árboles con más de dos décadas de vida sobre el Parque Lineal ubicado en la avenida Óscar Pérez Escobosa, por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.

La ambientalista, que prefirió mantenerse bajo anonimato, expresó su inconformidad al denunciar públicamente esta decisión, la cual ha generado inconformidad en la ciudadanía porteña.

Fue a través de un comunicado en redes sociales donde la ciudadana compartió su queja ante el actuar de las autoridades, destacando que los ejemplares retirados formaban parte del paisaje urbano desde hace más de 25 años.

“Esto se ve como un fracaso. Una derrota de la naturaleza frente a un desarrollo sin planeación. Así se sentencia la vida de 17 árboles: con una cruz roja marcada en su tronco. Así es como mueren 17 árboles de más de 25 años de vida”, se lee.

A pesar de que la intervención tuvo como propósito el sustituir estos árboles por ser una especie considerada invasora, la mazatleca cuestionó la medida por considerarse una decisión sin planeación adecuada.