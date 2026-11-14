Señala CEDH impunidad como una de las deudas de la crisis de seguridad en Sinaloa

MAZATLÁN._ La falta de castigo a los responsables de asesinatos, feminicidios y demás hechos violentos, es de las grandes deudas que está dejando la actual crisis de seguridad en Sinaloa, considera el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

“Creo que la autoridad tiene que desarrollar un trabajo de mucho mayor compromiso. Yo sé que está colapsado de alguna manera el trabajo no solo de la prevención y de la procuración, incluso de la administración de justicia, pero tiene que despegarse con una voluntad mayor para hacer justicia plena en este caso”, añadió.

“Y otro, que me parece más importante: buscar detener las desapariciones forzadas, el desplazamiento y los homicidios, donde tenemos más de 250 menores de edad en lo que va de la crisis”.

En entrevista con los medios al asistir este sábado en Mazatlán a la inauguración de la Expo Artesanal Mammam Joowuawiu “Hecho a Mano”, el presidente de la CEDH expresó que también le preocupan mucho los feminicidios y agresiones contra las mujeres.

Indicó que se han incrementado en un 20 por ciento las quejas contra elementos de Fuerzas Federales por la instalación de retenes que retrasan la llegada de personas a sus trabajos o destinos, lo mismo de productos, pero agregó que no todos quienes se sienten afectados ponen la queja formal.

Loaza Ochoa precisó no estar en contra del despliegue de Fuerzas Federales en Sinaloa para contrarrestar la crisis de seguridad, pero debe ser sin afectar los derechos humanos de las personas.

Otra de las afectaciones que ha dejado la crisis de seguridad es la suspensión de clases cuando los hechos violentos ocurren en las inmediaciones de las escuelas o en las zonas donde se ubican los planteles educativos, señaló.

Además, ha generado el desplazamiento de habitantes de comunidades serranas, un tema que ya también lo está viendo la ACNUR, agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Desplazados.

La actual crisis de seguridad comenzó en la entidad el 9 de septiembre de 2024 por la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado más de 4 mil homicidios dolosos, más de 4 mil 500 personas desaparecidas y miles de millones de pesos en pérdidas a los diferentes sectores económicos, entre otras afectaciones.