$!Señala colectivo abandono y reporta dos construcciones en el Centro de Resguardo de Mazatlán

Sin ninguna muestra de operabilidad y con dos construcciones en proceso en su interior se encuentra actualmente el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, pese a contar con el compromiso de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava de su pronta habilitación.

Así lo expresó Alejandra Martínez Carrizales, representante del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, quien detalló que en su última visita al inmueble, se percataron de dos estructuras que se encuentran en desarrollo, maleza alta y la ausencia de vigilancia.

Martínez Carrizales señaló que, hasta el momento, ni Domínguez Nava, ni la comisionada Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, han informado qué se construye en el lugar.

“Nosotros hemos estado muy pendientes de que las promesas que nos hizo la gobernadora Graciela Domínguez se cumplan o que al menos vayan avanzando, y parte de esas promesas es que los centros de resguardo iban a empezar a funcionar como deberían de hacerlo desde hace ya más de un año”, comentó.

“Son dos construcciones que están haciendo por dentro y la verdad es que no hemos preguntado, pero tampoco de parte de ellos se nos ha informado qué están construyendo en el centro de resguardo”, agregó.

La representante del colectivo expresó que en el recorrido se tomaron algunas fotografías para evidenciar la falta de atención que cuenta el espacio, así como también mencionó que no se encontró al guardia de seguridad que antes vigilaba el inmueble.