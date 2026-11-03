$!Señala colectivo abandono y reporta dos construcciones en el Centro de Resguardo de Mazatlán

Sin ninguna muestra de operabilidad y con dos construcciones en proceso en su interior se encuentra actualmente el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, pese a contar con el compromiso de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava de su pronta habilitación.
Así lo expresó Alejandra Martínez Carrizales, representante del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, quien detalló que en su última visita al inmueble, se percataron de dos estructuras que se encuentran en desarrollo, maleza alta y la ausencia de vigilancia.
Martínez Carrizales señaló que, hasta el momento, ni Domínguez Nava, ni la comisionada Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, han informado qué se construye en el lugar.
“Nosotros hemos estado muy pendientes de que las promesas que nos hizo la gobernadora Graciela Domínguez se cumplan o que al menos vayan avanzando, y parte de esas promesas es que los centros de resguardo iban a empezar a funcionar como deberían de hacerlo desde hace ya más de un año”, comentó.
“Son dos construcciones que están haciendo por dentro y la verdad es que no hemos preguntado, pero tampoco de parte de ellos se nos ha informado qué están construyendo en el centro de resguardo”, agregó.
La representante del colectivo expresó que en el recorrido se tomaron algunas fotografías para evidenciar la falta de atención que cuenta el espacio, así como también mencionó que no se encontró al guardia de seguridad que antes vigilaba el inmueble.
“De hecho, no había ni guardia de seguridad, como antes sí había guardia de seguridad. La maleza está muy alta, se ve en total, total abandono. Tomé algunas fotografías en los que se puede ver claramente que está en abandono el centro de resguardo, a excepción de la construcción que están haciendo en una de las esquinas”, declaró.
De acuerdo con Martínez Carrizales, el compromiso de la gobernadora para Mazatlán incluía poner en operación el centro, trasladar los cuerpos que permanecen en el Servicio Médico Forense y agilizar los análisis genéticos para identificarlos y entregarlos a sus familias.
“Uno de los compromisos era ese, que el centro de resguardo se iba a activar. En nuestro caso nosotros hablamos siempre por Mazatlán y era ese, que se iba a activar, que iban a empezar a sacar los cuerpos que hay en Semefo y agilizar la genética para poder entregar dignamente a sus familiares, a quien correspondiera”, dijo.
Sigue pendiente revisión de quejas por revictimización
Martínez Carrizales, también señaló que aún se encuentra pendiente la revisión de las quejas que el colectivo presentó por escrito sobre la actuación de la subsecretaria de Derechos Humanos, ora Patricia Figueroa Sauceda y de la comisionada Karina Elizabeth Márquez Calderón.
La representante explicó que la gobernadora se comprometió a revisar las quejas relacionadas con la actuación de Márquez Calderón y Figueroa Sauceda, por lo que el colectivo entregó oficios en los que expuso hechos que considera actos de revictimización.
“Otro compromiso era que se iba a revisar la cuestión de la subsecretaria de Derechos Humanos y de la comisionada Karina Márquez. Se le entregaron todos los oficios donde decía todo lo que nos había hecho, todas las revictimizaciones, pero hasta el día de hoy no se ha cumplido”, manifestó.
Finalmente, Martínez Carrizales señaló que las familias del colectivo siguen a la espera de que se cumplan los compromisos asumidos por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, entre ellos poner en operación el Centro de Resguardo de Mazatlán, agilizar los análisis genéticos para identificar los cuerpos y revisar las quejas que el colectivo presentó por escrito.